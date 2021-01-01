نص تحريات الأموال العامة في قضية الآثار الكبرى



قضية الآثار الكبرى قضية الآثار الكبرى



عقب أيام قليلة من إسدال الجنايات الستار على محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز حيثيات حكمها في القضية.



وأصدرت الدائرة التاسعة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" والمتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهم آخرين.



وأفادت التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل عبدالله رمضان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بقيام المتهم علاء حسانين بالإشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك، والسابع أحمد عبدالرؤف محمود علي والتاسع إسحاق حليم حبيب خليل والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل والحادي عشر عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر والثاني عشر أحمد عبدالعظيم عبد الكريم مخيمر سيد والثالث عشر شعبان مرسي خليفة علي والخامس عشر محمود عبدالفتاح أحمد أحمد والسادس عشر محمد عبدالرحيم عبدالنعيم عبد الرحيم والسابع عشر أحمد صبري أحمد إبراهيم والثامن عشر أحمد علي محمد حسين وشهرته أحمد جزيرة والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن علي الخربوطلي والحادي والعشرون رمضان إبراهيم مصطفى حسن والثاني والعشرين محمد عبدالعظيم عبدالكريم وآخرين في أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع الأثرية داخل تلك المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربع من جراء ذلك وقيامهم بإستخدام العديد من السيارات ملكهم وملك الغير في تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها، فافرغ ذلك في محضر عرضة على النيابة العامة المختصة والتى أذنت له بتاريخ 23 يونيو 2021 أو من ينوبة أو يندبة من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة وكذا ضبط وتفتيش السيارات قيادتهم لضبط ما يحملونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم في أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازة جريمة يعاقب عليها القانون.

قد يعجبك أيضا...

ونفاذا لإذن النيابة العامة وبتاريخ 24 يونيو 2021 وردت معلومات للعميد شريف فيصل وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بتواجد المتهم الأول بدائرة قسم مصر القديمة عائدا من بلدته التابعة لمحافظة المنيا حائزا و محرزا للعديد من القطع الأثرية التي جمعها من أعمال التنقيب الغير مشروع تمهيدا للتصرف فيها فتمكن من ضبط المتهم الأول السالف و بصحبته المتهم الثاني أكمل ربيع معوض جاد حال استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول فقام بإعلامة بشخصة .وبطبيعة مأموريته والاذن الصادر له لضبطه وقام بتفتيشه قعثر بحيازته على كيس بلاستيكي يحتوي عدد 10 عملات مختلفة الأشكال «بروزنز ونحاس»، ثبت أنها عملات أثرية حسبما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار والذي أوري أن تلك العملات المضبوطة عملات أثرية ترجع للعصر اليوناني والروماني وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على 3 كراتين تبين أن بداخلهم عدد من التماثيل والأحجار والعملات والأدوات، ثبت أنها قطع أثرية تنتمي لعصور مختلفة ما قبل التاريخ الفرعوني، اليوناني، الروماني، والإسلامي، والتي ترجع جميعا إلى الحضارة المصرية القديمة.