عمرو أديب: شكلها سيئ يتقال فيه لجان بتفض الصلاة ..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول بغلق الأوقاف مساجد بسبب عدم تنفيذ قرار التهجد.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "القضية أن دي مساجد الأوقاف، وأنت دخلت لقيت الناس مطولة في صلاة التراويح وتقيم شعائر أخرى ليلا، يكمل صلاته وشعائره وبعد كدا نجيب الإمام وننصحه ألا يكرر هذا الأمر".
وأضاف: "المسألة ببساطة لأن شكلها سيئ، يقال أن فيه لجان تفتيش تدخل تفض الصلاة"، لافتا: "هما مسجد أو اثنين خالفوا التعليمات".
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