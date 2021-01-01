عمرو أديب: شكلها سيئ يتقال فيه لجان بتفض الصلاة ..فيديو

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صورة الخبر: عمرو أديب
عمرو أديب


علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول بغلق الأوقاف مساجد بسبب عدم تنفيذ قرار التهجد.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "القضية أن دي مساجد الأوقاف، وأنت دخلت لقيت الناس مطولة في صلاة التراويح وتقيم شعائر أخرى ليلا، يكمل صلاته وشعائره وبعد كدا نجيب الإمام وننصحه ألا يكرر هذا الأمر".

وأضاف: "المسألة ببساطة لأن شكلها سيئ، يقال أن فيه لجان تفتيش تدخل تفض الصلاة"، لافتا: "هما مسجد أو اثنين خالفوا التعليمات".

وأشار: "وزارة الأوقاف تنظر للأمر على أنه إجراءات احترازية وتنظيمية"، متابعا: "المفروض يخلصوا صلاتهم آمنين وبعد ذلك نتحدث مع الإمام بهذا الشأن".

وأوضح: "فهمنا واحترمنا قرارات وزارة الأوقاف إنما طريقة التطبيق أثارت الاستياء"، مردفا: "شكلها سيئ إنه يكون في لجان تفتيش تنزل تفض الصلاة، مستوعبين الإجراءات التنظيمية، بس إحنا مش بنتكلم عن مساجد في بلد تانية، سيب الناس تخلص صلاتها آمنين مطمئنين وبعد كدا راجع الإمام بتنبيه أو إجراء إداري، إنما يكون في ناس بتصلي وحد يدخل يقوله وقف وبتاع لا ده مينفعش".

واختتم الإعلامي عمرو أديب،: "أرجوا استعمال العقل، محصلش مصيبة كبيرة حتى لو تهجد، هي مش كارثة يعني فيه طرق ألطف من كدا".

المصدر: elbalad

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