تعرف علي مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم افريقيا 2023

تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 تصفيات كأس أمم افريقيا 2023



يستعد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لعقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة من أجل تقديم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.



وقرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.



ويسعى مسؤولو إدارة الجبلاية من أجل توفير مباراة ودية أمام منتخب الفراعنة الكبار لتجهيز عناصر المنتخب الأول للمشاركة فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار المقرر إقامتها عام 2023.

قد يعجبك أيضا...

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة إيهاب جلال فى تصفيات أمم إفريقيا 2023 ضمن مجموعة ضمت منتخبات غينيا وإثيوبيا ومالاوى.وأنهي ايهاب جلال مهمته الفنية مع فريق بيراميدز بعد الخروج أمام مازيمبي من ربع نهائي كأس الكونفدرالية والخسارة فى مجموعة مباراتي الذهاب والاياب بهدفين دون رد.ومن المنتظر أن يكشف إيهاب جلال عن خارطة طريق منتخب مصر الوطني خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023 وذلك خلال المؤتمر الصحفي المزمع انعقاده خلال الساعات القادمة.وجاءت ‏مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار على النحو التالي:من 30 مايو حتى 14 يونيو 2022مصر vs غينيا فى القاهرةإثيوبيا vs مصر خارج الديارمن 19 حتى 27 سبتمبر 2022مصر vs مالاوي فى القاهرةمالاوي vs مصر خارج الديارمن 20 حتى 28 مارس 2023غينيا vs مصر خارج الديارمصر vs إثيوبيا فى القاهرة