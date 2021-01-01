مفاجأة في حادث المعتمرين في السعودية

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حادث المعتمرين في السعودية


كشف حسام عزام، شقيق المهندس سامح عزام والذي لقي مصرعه وزوجتة بالمملكة العربية السعودية بان المتوفيين لم يلقوا مصرعهم بحادث الأتوبيس السياحي بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أن شقيقه وزوجته كانا يستقلان السيارة الخاصة بهم ووقع الحادث خلال سيرهم على مسافة 50 كيلو من المدينة.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن ما تردد حول وجود شقيقه داخل الأتوبيس عار تماما من الصحة مؤكدا أنه فى انتظار دفن جثمان "سامح وزوجته" بعد أداء صلاة الجنازة اليوم الأحد في صلاة الفجر داخل المسجد النبوي، وبعدها سيتم الدفن داخل مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناءً على رغبة الأسرة.

وأوضح شقيق الضحية، أنه سيتم أداء صلاة الغائب على روح شقيقه وزوجته بالمسجد الكبير بقرية أم الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط وتلقي العزاء فور ورود نبأ دفن جثامينهم.

وقدم عزام الشكر لوزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية فى جدة على تواصلها معهم بشكل مستمر وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتصريح الدفن وتلبية رغبتنا فى دفنهم بمقابر البقيع.

المصدر: masrawy

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