الأوقاف : حقيقة إيقاف صلاة التراويح بمسجد بحلوان

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كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، تفاصيل ما حدث في مسجد المراعي بحلوان، بعد تداول فيديو على "فيسبوك"، يزعم تدخل أحد المفتشين لإيقاف صلاة القيام.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأحد، إن الواقعة سببها عضو مجلس إدارة المسجد المنحل، الذي تدخل وأحدث بلبلة أثناء أداء صلاة التراويح، وكان الإمام غائبًا وأمّ المصلين أحد رواد المسجد.

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وأشار المصدر، إلى أن الشخص الذي كان يؤم المصلين بسبب غياب الإمام أطال في صلاة القيام، وكان يتبقى ركعتين فقط، وهنا تدخل عضو مجلس الإدارة المنحل لإحداث بلبلة وطالب بإيقاف الصلاة، قائلًا: "الإمام بيطول ولا يوجد تطبيق للإجراءات الاحترازية، وسنكتفي بهذا القدر من الصلاة".وتابع المصدر: "أثناء حدوث الواقعة تصادف مرور الدكتور خالد صلاح مدير مديرية القاهرة، الذي سمع أصواتٍ عالية داخل المسجد، ودخل لاكتشاف الأمر، واستكمل الصلاة، وأكد أن للمصلين أن الوزارة لم تأمر بإيقاف الصلاة أو إنهائها، ولم يتواجد مفتشين داخل المسجد.وأشار المصدر، إلى أن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تدخل أحد مفتشي الوزارة لإيقاف الصلاة غير صحيح، لافتًا إلى أنه لم يتواجد أي من مفتشي الوزارة داخل المسجد أثناء الواقعة.ونوه المصدر إلى أنه تمت إحالة إمام المسجد للتحقيق، لتغيبه عن العمل دون إذن، وتم تكليف إمام آخر بدلًا منه.