شروط التحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية



المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية



أعلنت وزارة التربية والتعليم ، شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقدم من 24 ابريل 2022 حتى 7 مايو 2022 .



قالت وزارة التربية والتعليم ، تتمثل شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في :



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