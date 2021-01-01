شروط التحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقدم من 24 ابريل 2022 حتى 7 مايو 2022 .
قالت وزارة التربية والتعليم ، تتمثل شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في :
ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المعلمين عن 48 عام في أكتوبر 2022
ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الاداريين عن 52 عام في أكتوبر 2022
يتاح التقديم للعاملين في المدارس الحكومية والحكومية لغات والادارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة
يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني
يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط
سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها
في حالة الاشارة الى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الوراق من جهاتها الرسمية ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني
يتم ملء استمارة التقديم الموجودة على الرابط التالي http://tawzef.emis.gov.eg/
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