استمرار تقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول لسياحة وفنادق حلوان

أعلنت كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان، عن فتح باب الالتماسات والإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (دور يناير) 2021 / 2022 .
وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية السياحة والفنادق، إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لجميع الفرق انتظام وانتساب على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل.
واضاف أن الكلية مستمرة فى إستقبال طلبات الطلاب الراغبين فى عمل إلتماس على نتيجة الترم الأول منذ يوم 5 أبريل ولمدة شهر من هذا التاريخ.
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