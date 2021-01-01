استمرار تقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول لسياحة وفنادق حلوان



كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان



أعلنت كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان، عن فتح باب الالتماسات والإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (دور يناير) 2021 / 2022 .



وقال مسئول فى شئون الطلاب بكلية السياحة والفنادق، إنه تم فتح باب استقبال الالتماسات لجميع الفرق انتظام وانتساب على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل.



واضاف أن الكلية مستمرة فى إستقبال طلبات الطلاب الراغبين فى عمل إلتماس على نتيجة الترم الأول منذ يوم 5 أبريل ولمدة شهر من هذا التاريخ.

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وأضاف أن الكلية قررت أن يكون تقديم الالتماسات أو التظلمات على النتائج، إلكترونيا؛ لتقليل التجمعات ومنع التكدس أمام شبابيك موظفي شئون الطلاب، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأوضح أنه لتقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، يتم عن طريق تقديم طلب إلى إدارة شئون الطلاب ويرفق معة صورة من النتيجة المعلنة بإضافة إلى إيصال دفع المصروفات للعام الحالي.