

شوربة كريمة الطماطم شوربة كريمة الطماطم



شوربة كريمة الطماطم من الأنواع الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك فهي تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.



كشفت الشيف سارة عبد السلام عن طريقة عمل شوربة كريمة الطماطم، .





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مقادير شوربة كريمة الطماطمكيلو طماطم طرية مقطعه أرباع5 فص ثوم مفروم2 ورقة لاوراعود روزماري5 اعواد زعترنصف كوب أوراق ريحانملعقة كبيرة سكر2 كوب مرقة دجاجكوب حليبكوب بديل كريمة الطهيرشة جوزة الطيبملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل أسودزبدةللتقديماوراق ريحان طازجطريقة تحضير شوربة كريمة الطماطميشوح الثوم سريعا في الزبده بدون أي تغيير في اللون.تضاف الطماطم والزعتر والروزماري وورق اللورا والسكر وتشوح المكونات مع الثوم.يضاف نصف كوب من الماء وتغطى حلة الطهي.تترك الطماطم على النار لتطهى وتذوب تماما.بعد أن تذوب الطماطم تماما يرفع غطاء حلة الطهي وتزال اللورا والروزماري وأعواد الزعتر. تضاف أوراق الريحان وكل التوابل ومن ثم يضاف الحليب والمرقة وتترك المكونات لتغلي جيدا وتتجانس.ترفع الشوربة من على النار وتضرب لتنعم تماما في الخلاط أو الكبة أو بإستخدام الهاند بليندر.ترفع الشوربة على النار مرة أخرى وتضاف لها الكريمة وتترك لتغلي مرة واحدة فقط.تقدم الشوربة مع أوراق الريحان على الوجه.