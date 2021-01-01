3 فوائد لن تصدقها لتناول الميرمية



الميرمية الميرمية



تعتبر الميرمية من عائلة النعناع ، ونكهتها القوية تعني أنها تستخدم عادة بكميات صغيرة، يشمل أفراد هذه العائلة الأوريجانو وإكليل الجبل والريحان والزعتر.



وتحتوي المريمية على نسبة عالية جدًا من فيتامين K ، كما أنها تحتوي على معادن حيوية مثل المغنيسيوم والزنك والنحاس.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر الميرمية فوائد صحية أخرى مثل:

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فوائد الميرميةفوائد مضادات الأكسدةتساعد مضادات الأكسدة في مكافحة جزيئات الجذور الحرة في بيئتنا التي يمكن أن تدمر خلايانا ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، تحتوي الميرمية على فيتامينات A و C و E المضادة للأكسدة بكميات صغيرة، كما أنه يحتوي على أكثر من 160 نوعًا من مادة البوليفينول ، وهو نوع آخر من مضادات الأكسدة المصنوعة من المواد النباتية.تحتوي المريمية على عدة أنواع من المركبات الحمضية التي تعمل أيضًا كمضادات للأكسدة، تم ربط حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيك وحمض روزمارينيك وحمض إيلاجيك وروتين بفوائد مثل تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتحسين الذاكرة وتحسين وظائف المخ.صحة الفمثبت أن للميرمية تأثيرات مضادة للميكروبات تساعد في قتل البلاك، أظهرت إحدى الدراسات التي استخدمت غسول الفم المعتمد على المريمية أنه قتل بنجاح البكتيريا المسببة للتجاويف Streptococcus mutans .تخفف من أعراض سن اليأسيعاني الجسم بشكل طبيعي من انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث ، يتسبب هذا الانخفاض في آثار جانبية مثل الهبات الساخنة والتعرق المفرط والتهيج، تم استخدام الميرمية كدواء تقليدي لتقليل هذه الأعراض.