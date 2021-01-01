نصائح يجب إتباعها لمرضى جرثومة المعدة



جرثومة المعدة جرثومة المعدة

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، إن جرثومة المعدة عبارة عن ميكروب يصيب جدار المعدة وينتقل عن طريق المياه والأطعمة الملوثة لاسيما الخضراوت.



وأضاف محمد إسماعيل، ، أن ميكروب جرثومة المعدة يسعى لتثبيت نفسه بجدار المعدة لكي يتعايش ويقتات على المواد الغذائية.



أعراض جرثومة المعدة

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-آلم حاد بالمعدة يشبه نغز الإبر- الحموضة- الإرتجاع- القئ-عسر الهضم-حرقة وألم الصدر- ضيق بالتنفس لاسيما بعد تناول الأطعمةنصائح لـ مرضى جرثومة المعدة- تجنب المنبهات كالكافيين والنيكوتين كالشاي والقهوة والسجائر .- تجنب المواد الحافظة والمعلبات والوجبات السريعة .- تجنب السكريات والتقليل من النشويات.- تجنب الملح ، الحراق والشطة والتوابل والمخللات.- الإكثار من المياه والسوائل الدافئه بدون سكر.- الإكثار من الفاكهة والخضراوات الطازجة والحصول على البروتين بكميات متوسطة.- الحصول على قسط كافي من النومالفحوصات اللازمة لـ جرثومة المعدة- تحليل ميكروب حلزوني بالبرازH.pylori Ag in stoolثم التوجه إلى طبيب معالج لتحديد البروتكول العلاجي حسب السن ، حدة وشدة الأعراض ، الأمراض المزمنة والحرجة والمناعية إن وجدت.