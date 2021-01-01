للسيطرة على الكوليسترول .. عادات يومية بسيطة



للسيطرة على الكوليسترول للسيطرة على الكوليسترول



مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بصحة قلبك وضغط الدم وقد تؤدي إلى العديد من الأمراض، ومع ذلك فإن أجسامنا بحاجة إلى مادة الكوليسترول، وهي مادة شمعية موجودة في الدم، لبناء الخلايا السليمة.



ولكن عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ بشكل كبير في الجسم يكون الشخص عرضة لخطر تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية مما يعطل تدفق الدم في الشرايين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين الجلطة التي قد تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وغالبًا ما يتم اكتشاف ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بالصدفة حيث لا تكاد توجد أي علامات تحذيرية تظهر على جسمك، ولكن إذا كنت تستهلك أطعمة غنية بالدهون المشبعة والمتحولة وتعيش أسلوب حياة غير نشط، ستكون لديك فرصة أكبر للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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عادات للسيطرة على الكوليسترولووفقا لموقع hindustantimes، قال خبراء الصحة إن الإهمال في تناول الطعام قد يضر بصحتك بشكل كبير، ولكن تعديل عادات الطعام وتجنب المنتجات المعبأة وممارسة الرياضة بانتظام والتعامل مع الإجهاد بشكل فعال يمكن أن يقلل المخاطر.1- استهلاك الألياف والفيتاميناتيمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدهنية المفرطة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والسكر إلى زيادة مستويات الكوليسترول بشكل عام لأنه يساهم في ترسب الدهون في الكبد، يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل البذور والمكسرات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.2- تجنب الأطعمة المعلبةسواء كانت أغذية جاهزة للطبخ محفوظة أو مجمدة، يتم إضافة كميات كبيرة من المواد الحافظة إلى الطعام لزيادة مدة صلاحيته مما يزيد من مستويات الكوليسترول عند تناوله.وأوصى الخبراء بالحرص دائمًا على تناول الأطعمة الطازجة بدلًا من الأطعمة المعبأة لتجنب احتوائها على تلك المواد الحافظة.3- ممارسة الرياضةيمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة الدهون ، مما يزيد من ترسبات الدهون في الكبد ويزيد من نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن أن تحافظ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على وزنك ومستوى الكوليسترول في الدم تحت السيطرة.