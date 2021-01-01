تفاصيل XE متحور جديد أكثر تفشيا من أوميكرون.. تفاصيل



أوميكرون أوميكرون



ظهر متحور جديد لفيروس كورونا أكثر تفشيا من أوميكرون في بريطانيا في يناير الماضي ويعرف باسم XE ولكنه زاد بشكل واضح خلال هذه الآونة.



وظل متحور كورونا XE فى ارتفاع مستمر حتى وصل عدد الإصابات حاليا إلى 1179 حالة وحذر مسئولو الصحة في بريطانيا من أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره من المتحورات وحتى سلالة أوميكرون .



ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن متحور كورونا الجديد (XE) عبارة عن خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2) ويتكون هذا المتحور من خليط من متحورات أخرى، لذلك أطلق عليه "المتحور المؤتلف".

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وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التقارير الأولية تبين أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور الجديد من كورونا أكبر 10 بالمئة مقارنة بالمتحور (بي إيه.2) ومع ذلك الأمر بحاجة لمزيد من الدراسة لتأكيد النتائج، وينتمي المتحور (XE) لمجموعة أوميكرون لكنه في نفس الوقت يختلف عنها في بعض الجوانب مثل الانتقال والعدوى.وكشفت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن متحور كورونا الجديد ينتشر بنسبة تصل إلى 12.6 بالمئة أكثر من المتحور (بي إيه.2) الحالية.وقال آلان ستاوت، رئيس جمعية طبية بريطانية: إن الإشارات الأولية توضح أن المتحور الجديد XE سيكون أكثر قابلية للتفشي والانتشار، لذلك من المحتمل أن يصبح المتحور المسيطر".جدير بالذكر أن أعراض المتحور الجديد XE تتشابه مع أعراض السلالات السابقة مثل سيلان الأنف، والإعياء، والتهاب الحلق، وقد سبق أن أعلن خبراء صحة أن المتحور الجديد لا يثير القلق لأن هذا النوع من المتغيرات يظهر ويختفي من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.