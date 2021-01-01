جديد التفاصيل حول ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch5



Galaxy Watch5 Galaxy Watch5

كشفت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch5، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد شهرين من الآن.



وتبعا للمعلومات الجديدة، تعتزم شركة سامسونج، استبدال إصدار Classic، بإصدار Pro، والذي سينطلق إلى جانب الإصدار الرئيسي من سلسلة Galaxy Watch5 هذا العام.



مميزات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch5

وتشير بعض التوقعات إلى أن السبب وراء إلغاء سامسونج لإصدار Classic هذا العام، يعود لخطط الشركة لإلغاء التصميم ذي الإطار القابل للتدوير بساعاتها الذكية القادمة.

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وستأتي سلسلة Galaxy Watch5، هذا العام بحجمين، بينما من المحتمل أن يتم بيع إصدار Pro بحجم واحد فقط، كما تشير الشائعات السابقة أيضا إلى أن الإصدار المتميز سيضم بطارية كبيرة تبلغ 572 مللي أمبير في الساعة.ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"، ستحافظ ساعة Galaxy Watch5 على التصميم الدائري للشاشة، وستعمل الساعة بواجهة One UI القائمة على نظام تشغيل Wear OS 3.ومن حيث الميزات الرياضية والطبية، ستحصل ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch5، على مستشعر يعمل بتقنية الذكاء الصناعي سيكون قادرا على قياس درجة حرارة المستخدم لاكتشاف عدد من الأمراض منها فيروس كورونا.كما ستحتوي ساعة سامسونج المرتقبة، على ميزات أخرى خاصة تتبع الصحة واللياقة البدنية منها تتبع النوم وتقليل التوتر، وكذلك قياس معدلات النبض والأكسجين في الجسم، مع عدد كبير من الأوضاع والتمارين الرياضية المختلفة.ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن سلسلة سامسونج Galaxy Watch5 في مؤتمرها القادم، الذي سينعقد في شهر أغسطس القادم والذى ستعلن فيه أيضا عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.