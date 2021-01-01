لمحاولة شراء تويتر إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة

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بينما يكافح "إيلون ماسك"، للاستحواذ على شركة تويتر، لجأ رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدال إلى خطة جديدة، قد تمنحه طريقا لاتمام صفقة الشراء ودمج جميع مشاريعه التجارية في "شركة خارقة" جديدة.



وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، سجل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، ثلاث شركات جديدة يوم الثلاثاء الماضي، ضمن ولاية ديلاوير، تحت اسم "X Holdings" المعفاة من الضرائب، كمحاولة جديدة منها لاتمام صفقة شراء منصة التغريدات العالمية "تويتر".



هل ينجح إيلون ماسك في شراء تويتر؟



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ووفقاً لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإن "إيلون ماسك" يخطط لوضع أموال في أحد الكيانات لتمويل شراء أسهم تويتر في عرض مناقصة، بينما ستندمج شركة منهم مع شركة التواصل الاجتماعي، ليقوم فيما بعد بتحويلها إلى شركة خاصة بعد شطبها من البورصة.وتبعا للمعلومات، فإن الشركة الأول والمسماة X Holdings I سوف تكون الشركة الأم التي تشرف على الصفقة المحتملة إذ تم قبول العرض، والتي تدرج "إيلون ماسك" كرئيس وأمين صندوق وسكرتير، في حين أن X Holdings II ستندمج مع تويتر كجزء من عملية الاستحواذ وستستخدم لشراء أسهمها العادية القائمة.وبينما سيتم استخدام الشركة الثالثة X Holdings III للمساعدة في تمويل الصفقة، ولا يزال من غير الواضح إذا كانت مجموعة الشركة التي سجلها إيلون ماسك مؤخرا، ستنضم إلأى قائمة أعماله بالكامل بما في ذلك Tesla و SpaceX.وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، كان يخطط لإنشاء شركة قابضة تضم جميع شركاته خلال عام 2012، وفي عام 2020، قال "ماسك" إن يريد تسمية الشركة الأم "X"، ولكن مؤخرا قال إن تنفيذ مثل هذه الفكرة لدمج جميع الشركات تحت كيان واحد "سيكون أمرا صعبا".الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة تويتر، رفض عرض إيلون ماسك، الذي يبلغ قيمته حوالي 46.5 مليار دولار من أجل الاستحواذ على الشركة.وفي الوقت نفسه، نجح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في جمع تمويل ما يقرب من 21 مليار دولار في تمويل الأسهم وحوالي 25.5 مليار دولار، لاتمام صفقة الشراء المحتملة، وقد عرض رجل الأعمال المثير للجدال دائما، عرضا للاستحواذ على جميع الأسهم المعلقة في تويتر مقابل 54.20 دولاراً لكل سهم، والذي تقدم به بعد شرائه حصة من أسهم الشركة الأمريكية بلغت 9.2% سهما، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.وفي الوقت الذي يدور فيه نزاع بين المديرين التنفيذيين لشركة تويتر، وأغني رجل في العالم "إيلون ماسك"، انتقد مؤسس "تويتر" ورئيسها السابق، جاك دورسي، مجلس إدارة شركته، الذي رفض عرض شراء منصة التواصل الاجتماعي، قائلا في تغريدة له "لطالما كان الخلل الوظيفي في الشركة".