تعرف على أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لهواتف أندرويد..لحماية هاتفك وبياناتك..

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انتشرت العديد من برامج مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، يوجد منها الكثير من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد، حيث يتعرض نظام التشغيل التابع لشركة جوجل لخطر متزايد باستمرار من البرامج الضارة والفيروسات وغيرها من البرامج غير المرغوب فيها، لهذا يجب أن تحمي بياناتك وهاتفك من خطر هذه التهديدات الشرسة.



ومع مع توفر العديد من برامج مكافحة الفيروسات على متجر جوجل بلاي، قد يكون من الصعب تحديد التطبيق الأفضل من بين جميع الإصدارات المتاحة على المنصة، وفي هذه المقالة، سنوضح لك بعضا من أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لنظام أندرويد لمساعدتك على حماية هاتفك.



أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لهواتف أندرويد

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1. تطبيق Avast Antivirus:يظل برنامج أفاست Avast أحد أكثر تطبيقات مكافحة الفيروسات شيوعًا لكل من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ويحتوي إصدار الهاتف المحمول من التطبيق على مجموعة من الأدوات للحفاظ على أمان جهازك، وهي تشمل أقفال التطبيقات، وميزات الحماية من السرقة، وخزينة للصور، والوصول إلى الشبكات الافتراضية VPN، ولوحة معلومات أذونات الخصوصية، ومنظف الملفات غير المرغوب فيها، ودرع الويب، بالإضافة إلى مزيل الفيروسات ووظيفة الإزالة.2. تطبيق Avira Antivirus:يعد برنامج Avira من بين أفضل التطبيقات المجانية لمكافحة الفيروسات على نظام أندرويد، وهو يتضمن مجموعة من الميزات منها ماسح ضوئي للشبكة وحماية للهوية وحماية الويب، وكما يمكنك أيضا الوصول إلى الشبكة الافتراضية VPN مجانا؛ هذه ميزة تختارها جميع تطبيقات مكافحة الفيروسات تقريبا، وكما تحتوي النسخة المجانية من Avira على معزز للأداء وأداة لتحسين الذاكرة وأداة لتحسين التخزين.3. تطبيق Kaspersky:يعد برنامج Kaspersky أحد أشهر تطبيقات مكافحة الفيروسات لنظام أندرويد، يقدم تطبيق الأمان إصدارًا مجانيا و آخر مدفوعا، يوفر الإصدار المجاني كل الحماية الأساسية التي ستحتاج إليها، بما في ذلك الحماية من الفيروسات، وفحص الخلفية للكشف عن البرامج الضارة، وبرامج التجسس، وبرامج الفدية، وأحصنة طروادة، وميزة العثور على هاتفي، وأدوات مكافحة السرقة.