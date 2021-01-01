شحن سريع بقوة 150 واط ون بلس تكشف عن الهاتف OnePlus Ace



OnePlus Ace OnePlus Ace

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم، شركة ون بلس، عن الهاتف OnePlus Ace، ليكون بذلك، هو الأول من نوعه، في سلسلة Ace الجديدة، التي تركز على، توفير هواتف رائدة، بأسعار متوسطة، حيث يأتي هذا الهاتف، بأحد أحدث وأسرع المعالجات، من ميديا تيك، وبشحن سريع، بقوة 150 واط، وبكاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، شاشة بثقب في المنتصف، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم محتوى HDR10+، وما يصل إلى، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، كل هذا، بسعر رخيص جدا، يجعل الهاتف OnePlus Ace، أول هاتف يجمع بين، هذه المواصفات، ويصل بسعر، يبدأ من 388 دولارا، وخلال السطور القادمة، سأعرض عليكم، مراجعة كاملة، لهذا الهاتف الجديد.



مواصفات الهاتف OnePlus Ace

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت ون بلس، عن هاتفها الجديد، اليوم 21 أبريل، وستقوم بطرحه للبيع، في بعض الأسواق، قبل نهاية شهر أبريل، على أن يصل، إلى جميع الأسواق العالمية، خال شهر مايو المقبل.



أبعاد الهاتف: يتوفر OnePlus Ace، بتصميم مختلف، وبأبعاد مختلفة، عن باقي، هواتف ون بلس الأخرى، حيث يصل بتصميم الثقب، وبارتفاع يبلغ 163.3 ملم، × عرض يبلغ 75.5 ملم، وبسمك 8.2 ملم، وبوزن خفيف جدا، يبلغ حوالي 186 جراما.

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الشبكة: يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6 (ac)، مع دعم، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، OLED، وتأتي بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، كما أنها، تدعم محتوى HDR10+، وتدعم سطوعا يبلغ، 950 شمعة، في البوصة.المعالج: الهاتف OnePlus Ace، يتوفر بمعالج، ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 8100 Max، المبني على، تقنية 5 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G610 MC6.البطارية: يحتوي هاتف ون بلس إيس الجديد، على بطارية، 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 150 واط، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.الكاميرا الأمامية: هذا الهاتف، يضم كاميرا سيلفي، بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تسجيل فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية panorama، وHDR.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يصل بها، هاتف OnePlus Ace، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبمستشعر حجمه 24 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبمستشعر حجمه 16 ملم، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120، و240 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وEIS، وpanorama، ويوجد بجانبها، فلاش LED أحادي.نظام التشغيل: الهاتف ون بلس إيس، يعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم، ColorOS 12.1.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف OnePlus Ace، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام، أو 12 جيجا رام.مميزات الجوالالبطارية التي تأتي، بسعة 4500 ملي أمبير، قادرة على، تشغيل الألعاب، لمدة 8 ساعات، من الاستخدام المتواصل، ولمدة 12 ساعة، من الاستخدام العادي، سواء في التصفح، أو تشغيل الفيديوهات، ومع ذلك، يمكن شحن 50%، من سعة البطارية، في 5 دقائق فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 150 واط.حجم الشاشة كبير، وجودتها عالية، ومعدل سطوعها عال، كما أن، معدل تحديثها، يعتبر الأعلى، في هذه الفئة السعرية، وتدعم HDR10+، وبالإضافة إلى ذلك، فالشاشة تحتوي على، طبقة إضافية، لحمايتها من، الكسر أو الخدش.معالج Dimensity 8100 Max، المسؤول عن، تشغيل هذا الهاتف، قوي جدا، ويعتبر أقوى معالج، يصل مع هاتف، بهذا السعر، حيث يمكنه، تشغيل ألعاب، بأعلى معدل فريمات مدعوم، كما أنك، لن تلاحظ أي، حرارة أو تراجع في الأداء، حتى بعد فترة، من استخدام، الهاتف OnePlus Ace.دقة الكاميرات الخلفية، ممتازة جدا، وجودة تصوير الفيديوهات، أعلى من المتوقع، والخصائص التي تدعمها، قادرة على، التقاط صور، وتسجيل اللحظات الهامة، بجودة فائقة، حيث إن، الكاميرات تدعم، المثبت البصري OIS، والمثبت الإلكتروني EIS، وخاصية HDR، وpanorama، والعديد من الخصائص، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي.الكاميرا الأمامية، مميزة جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، وبغض النظر عن، دقتها التي، تبلغ 16 ميجا بكسل، فإن مستشعرها ضخم جدا، وتدعم خصائص محسنة للتصوير، وتسجيل الفيديوهات.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ويدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.الذاكرة العشوائية، التي تصل سعتها، إلى 12 جيجا رام، قابلة للاتساع، حتى 17 جيجا رام، بفضل خاصية RAM PLUS، التي تعتبر، أحد مميزات، واجهة المستخدم الجديدة، ونظام أندرويد 12.OnePlus Ace، يعمل بأحدث إصدار، من واجهة المستخدم، التي تستند على، أحدث إصدار، من نظام التشغيل.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، خاصية NFC، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.عيوب هاتف ون بلس إيسجودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرا الأمامية، ضعيفة نوعا ما، ولكنها ما زالت مقبولة، بالنظر إلى المنافسين.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن، ذاكرة التخزين، تصل إلى، 512 جيجا بايت، وهذه المساحة كافية، لتنزيل جميع التطبيقات، والألعاب، التي يحتاجها، أي مستخدم، بما في ذلك، المحبون للألعاب.الواجهة الخلفية، للهاتف OnePlus Ace، معرضة للخدش، والكسر بسهولة، بسبب قدومها، من زجاج، Gorilla Glass 5، كما أن، الكاميرات الخلفية، بارزة بشكل ملحوظ، مما يجعلها، معرضة للكسر، بكل بساطة.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف OnePlus Aceسعر الهاتف OnePlus Ace، يبدأ من، 388 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر 420 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر 465 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.