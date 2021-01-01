تسريب لصور حية توضح التصميم النهائي لساعة Google Pixel الذكية

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رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية التي توضح التصميم النهائي لساعة Google Pixel الذكية المرتقبة من عملاق البحث.



تستعد شركة جوجل لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال فعاليات I/O 2022 القادمة، والتي تنطلق بعلامة Pixel التجارية، ولقد شغلت الساعة الذكية عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ومن جديد تعود الصور المسربة اليوم لتقدم تفاصيل أكثر دقة حول تصميم هذا الإصدار.



ولقد نشرت الصور الحية اليوم عبر “Android Central”، حيث يشير مصدر التسريبات إلى أن الصور تعود لنموذج تجريبي من الساعة الذكية رصد في أحد المطاعم في المملكة المتحدة.

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وتؤكد الصور الحية لساعة جوجل الذكية التي تعرف الآن برمز”Rohan” على التصميم الذي كشفت عنه الصور ثلاثية الأبعاد التي ظهرت حتى الآن، حيث تأتي الساعة بتصميم نحيف، وإطارات فائقة النحافة، أيضاً توضح الصور اثنان من الأزرار المحجوبة في تصميم الساعة الذكية، مع زر تاج كبير الحجم.ولقد كشفت التسريبات المصورة الحية أيضاً عن تصميم سوارة المعصم المميزة باللون الأزرق، ومن المتوقع أن يدعم تصميم الساعة الذكية إستبدال سوارة المعصم بسلاسة، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم مزيد من الإختيارات في الألوان عند الإعلان الرسمي.كما تدعم الساعة الذكية الشحن عبر الجهة الخلفية للساعة الذكية، ومن المتوقع أن تدعم ساعة Google Pixel الشحن اللاسلكي.يذكر أن التسريبات تؤكد على خطط جوجل لإطلاق الساعة الذكية بنظام Wear OS 3.1 الذي طور بالتعاون بين جوجل وشركة سامسونج.