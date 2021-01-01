رسمياً Vivo تؤكد على دعم هاتف Vivo S15e بمعالج Exynos 1080



Vivo S15e Vivo S15e

أكدت شركة Vivo من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خططها لدعم هاتف Vivo S15e المرتقب بمعالج Exynos 1080.



بدأت شركة Vivo خلال الفترة الماضية في فتح باب التسجيل لهاتف Vivo S15e عبر متجر JD.com في الصين، ولقد أوضحت بعض التقارير السابقة المواصفات المميزة لهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.



أيضاً أكدت الشركة بشكل رسمي من خلال إعلان تشويقي على أن هاتف Vivo S15e ينطلق برقاقة معالج Exynos 1080.

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وتعد رقاقة Exynos 1080 واحدة من إصدارات سامسونج المميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، ولقد قدمت الرقاقة في إصدار العام الماضي Vivo X70 Pro.أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت عبر Vivo أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأزرق إلى جانب اللون الوردي.ويأتي S15e بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تدعم الشركة الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.وفي إعدادات الكاميرة تقدم Vivo هاتف Vivo S15e بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل يدعم إلتقاط صور بعمق وتفاصيل أكثر دقة.بينما أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FHD، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم هاتف Vivo S15e بطارية بقدرة 4700 mAh، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة OriginOS.يذكر أن Vivo تعقد حدث غداً 25 من أبريل لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X80، كما تكشف عن هاتف Vivo S15e خلال الحدث.