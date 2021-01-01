تسريبات تستعرض سعر و مواصفات وألوان هاتف POCO F4 GT



POCO F4 GT POCO F4 GT

ينطلق حدث POCO في 26 من أبريل لكشف النقاب عن هاتف POCO F4 GT، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وألوان وسعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.



مواصفات الشاشة وتصميم الهاتف



يأتي هاتف بتصميم يحاكي Redmi K50G المخصص للألعاب، وينطلق هاتف POCO F4 GT بنموذج رقم 21121210G في السوق الهندي، كما يتميز الهاتف بتصميم يتضمن رسوم في الجهة الخلفية، أيضاً تأتي الكاميرة بشكل “X” مع فلاش LED يحاكي القطع، وهو نفس التصميم المميز للغطاء الخلفي للهاتف.

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كما يأتي الهاتف بأزرار جانبية خاصة بتشغيل الألعاب، ويتميزF4 GT بتصميم معدني مع طبقة من زجاج AG، أيضاً يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full-HD بلس.كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 480Hz، وتدعم الشاشة محتوى HDR10 Plus، وألوان DCI-P3.كاميرة POCO F4 GTيضم هاتف POCO F4 GT إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية المميزة بتصميم “X”، والتي تتضمن مستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.بينما تتضمن الكاميرة الأمامية مستشعر Sony IMX596 بدقة 20 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة برمجيات تجميل بتقنية الذكاء الإصطناعي مع فلاتر للتجميل.ولقد رصد هاتف POCO F4 GT في قاعدة بيانات Geekbench، حيث سجل 3555 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، و1235 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية مع معالج Snapdragon 8 Gen 1.كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.ومن المتوقع أن يأتي F4 GT بنظام تبريد مزدوج في الغرف الحرارية المميزة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ بمساحة 4860 مم²، كما يضم الهاتف موزع حراري من الجرافين، ومن المقرر أن يدعم تصميم الهاتف تشغيل الألعاب بسلاسة.أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، ويدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 12 وواجهة MIUI 13.سعر وألوان POCO F4 GTيبدأ سعر هاتف POCO F4 GT من 515 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف، ومن المتوقع أن يأتي بسعر 525 دولار في السوق الهندي.كما ينطلق هاتف F4 GT بألوان الأسود، الأزرق، الفضي، أيضاً يتوفر الهاتف بإصدار خاص مميز بثيم Mercedes AMG.