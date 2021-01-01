تسريب لصوره صندوق تغليف شاحن ابل 35W باثنان من منافذ USB-C



شاحن ابل 35W شاحن ابل 35W

رصد محول الشحن المطور من ابل والمميز بقدرة 35W، واثنان من منافذ USB-C في أحدث التسريبات المصورة التي إستعرضت محتوى الصندوق الخاص بالشاحن قبل إطلاقه رسمياً.



كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط ابل لإطلاق محول شحن بقدرة 35W ومنافذ USB-C مزدوجة، واليوم تؤكد الصور الحية على هذه التسريبات.



ولقد كُشِف عن الصور المسربة الجديدة عبر WHYLAB على منصة Weibo، حيث من المقرر أن يتم إطلاق محول الشحن بعدد 5 من النماذج التي تنطلق لأسواق مختلفة.

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وتختلف نماذج محول الشحن المقدم من ابل في بعض من تفاصيل التصميم، حيث يأتي أحد النماذج بتصميم قابل للطي، بينما يتميز نموذج أخر بتصميم صغير الحجم.من جانب أخر كانت ابل قد نشرت عن طريق الخطأ الصفحة الخاصة بمحول 35W ومن ثم تم إزالتها، بينما أوضحت التسريبات اللاحقة أن محول الشحن يأتي بتقنية “Gallium Nitride” والذي يتميز بكفاءة وآداء أفضل في خفض الحرارة.أيضاً من المقرر أن يقدم محول ابل بمنافذ USB-C مزدوجة مزيد من الإختيارات للمستخدمين لشحن أجهزة ابل، دون أن تواجه المستخدم مخاوف لإرتفاع حرارة هواتف الأيفون أو أجهزة MacBook أثناء الشحن.كما تشير التسريبات إلى أن محول الشحن يدعم تقنية USB-PD لآداء سريع في الشحن، ومن المقرر أن تكشف ابل لاحقاً عن سعر الشاحن عند الإعلان الرسمي.