مواصفات و سعر الهاتف Realme Q5



Realme Q5 Realme Q5

قبل أيام قليلة، أعلنت شركة ريلمي، عن الهاتف، Realme Q5i، والآن قامت الشركة، بإزاحة الستار رسميا، عن الأعضاء الرئيسية، في هذه السلسلة، Realme Q5، وQ5 Pro، بمواصفات أفضل، أبرزها الشاشة، التي تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، والمعالج الذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، والبطارية الضخمة، التي تدعم، شحنا سريعا، بقوة 65 واط، في الإصدار العادي، وبقوة 80 واط، في الإصدار البرو، بالإضافة إلى، الكاميرات المميزة، والأسعار الرخيصة جدا، وفي هذا المقال، سنتحدث عن، الهاتف العادي، في هذه السلسلة، حيث سنقدم، سعر ومواصفات الهاتف Realme Q5، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات الهاتف ريلمي كيو 5

موعد الإعلان والإطلاق: تم الكشف، عن هذا الهاتف، يوم 20 أبريل، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 28 أبريل.



الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، هذا الهاتف، هي الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، والهاتف Realme Q5، يدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف، تتمثل في، ارتفاع يبلغ 164.3 ملم، وعرض يبلغ 75.6 ملم، وبسمك يبلغ 8.5 ملم، كما أن، وزنه يصل إلى، 195 جراما.الهاتف Realme Q5الشاشة: هاتف Realme Q5، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ، 600 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، لهاتف ريلمي الجديد، تتواجد في ثقب، أعلى الزاوية اليسار، وتأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبدعم خاصية panorama، وHDR، مع دعم، تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الهاتف ريلمي كيو 5، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 27 ملم، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة، فهي عبارة، عن مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Realme Q5، يحتوي أيضا على، فلاش LED، في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ويدعم التقاط صور، بخاصية HDR، وpanorama.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المبني على، تقنية تصنيع، بدقة 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، مع العلم بأن، معالج التشغيل، مكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز.نظام التشغيل: الهاتف Realme Q5، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، Realme UI 3.0.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام.البطارية: يحتوي هاتف ريلمي الجديد، على بطارية ليثيوم بوليمر، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات هاتف Realme Q5الشاشة تعتبر هي الأبرز، مقارنة بالمنافسين، حيث إن، معدل تحديثها، عال جدا، وجودتها عالية، والأهم من ذلك، هو أن تصميمها حديث، والإطارات الموجودة حولها، نحيفة جدا، وتكاد تكون معدومة.دقة الكاميرات، سواء كانت أمامية، أو خلفية، جيدة للغاية، في هذه الفئة السعرية، ويمكنها التقاط صور، عالية الجودة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة، بفضل المستشعرات الضخمة، وخصائص التصوير المميزة، التي تتمثل في، HDR، وpanorama، والوضع الليلي.معالج التشغيل، قوي جدا، ويقدم أداء، أكثر من رائع، في تشغيل، الألعاب الثقيلة، مثل PUPG Mobail، وPES 2022، كما أنه، يدعم شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، وهذا يجعل Realme Q5، من أرخص الهواتف، التي تدعم 5G.يعمل بأحدث واجهة مستخدم، من ريلمي، التي تستند على، أحدث نظام تشغيل، من جوجل.الذاكرة الداخلية كبيرة جدا، وتصل إلى، 256 جيجا بايت، ويمكن زيادتها، من خلال، بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، بدلا من، إحدى الشرائح، والذاكرة العشوائية، كبيرة أيضا، وتصل إلى، 8 جيجا رام، ويمكن توسيعها، بمقدار 5 جيجا رام، بفضل خاصية RAM PLUS.تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 65 واط، قادرة على، شحن 100%، من سعة البطارية، في 48 دقيقة فقط.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والتقارب، والبوصلة.الهاتف Realme Q5، يدعم إصدار Bluetooth 5.1، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS.يدعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.يتوفر للشراء، بثلاثة ألوان مختلف، وهي الأسود، والأصفر، والفضي.عيوب ريملي كيو 5جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، لا تتناسب، مع حجم المستشعر، والدقة العالية، وكنا نتوقع أن، تكون 4K، بدلا من FHD+.Realme Q5، لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، وهذا يعني أنك، إذا كنت تريد، زيادة المساحة التخزينية، فستحتاج إلى، الاستغناء عن، إحدى شرائح الاتصال.نوع الشاشة قديم، ولا تدعم، لمبة إشعارات، ولا يوجد، ما يعوضها، كما أنها، لا تحتوي على، طبقة حماية، لذلك ينصح، بشراء شاشة حماية زجاجية (إسكرينة).لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Realme Q5الهاتف Realme Q5، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 28 أبريل، بسعر يبدأ من، 220 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي، 250 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 280 دولارا أمريكيا، للإصدار الأعلى، الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.