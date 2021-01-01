الطلاء اليدوي لبوقاتي يستغرق شهراً من العمل!



بوقاتي بوقاتي

تجربة شراء سيارة سيارة بوقاتي جديدة تعني الحصول على خيارات تخصيص لا يمكن حصرها في أي قائمة، ولا يحدها سوى الخيار وميزانية العملاء.



في آخر صفقة مذهلة لوبقاتي كشفت الشركة عن بيع سيارتي تشيرون لعميل مميز، وإذا كنا لاحظنا المرة الماضية الخطوط البرتقالية والزرقاء على السيارتين، فإن ما لم تخبر عنه بوقاتي هو قصة هذا الطلاء المميز. السيارة الأولى هي تشيرون سوبر سبورت مع طلاء ازرق وخطوط برتقالية تمثل انعكاس الضوء الطبيعي على السيارة، وتبدو كما لو كانت تعبر نفقاً من الأضواء. أما السيارة الأخرى فهي تشيرون Pur Sport بهيكل من الكربون فايبر غير المطلي، مع خطوط زرقاء تحاكي تداخل الظل والضوء.



تطلق الشركة اسم “Vagues de Lumière” أو “أمواج الضوء على أسلوبها هذا، ويطبقها الحرفيون في الشركة من خلال طلي طبقات متتابعة بدقة عالية على مدار عدة أيام قبل تطبيق طبقة نهائية شفافة لحماية الهيكل والطلاء اليدوي. في النهاية تدعو الشركة العميل لاستلام سياته المخصصة من خلال برنامج بوقاتي Sur Mesure لخدمة العملاء.