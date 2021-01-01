تصميم بي إم دبليو الفئة السابعة تبدو كـ رولز رويس



بي إم دبليو بي إم دبليو

بعد أن وصلت بي إم دبليو الفئة السابعة الجديدة كلياً بفخامتها فقد تساءل البعض عما إذا كانت الشركة رفعت مستوى المنافسة إلى مستوى رولز رويس، وهذا ما يحاول هذا التصميم الرقمي الإجابة عنه.



يتخيل المصمم الفئة السابعة بعلامات وملامح رولز رويس الضخمة، بما في ذلك الواجهة المستقيمة والرفارف المضلعة، وحصلت السيارة على شبك أمامي جديد ومصابيح مرتفعة نحيلة بدلاً من المصابيح المقسومة، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح أعرض وشعار متوسط واسم i7 متوسط أيضاُ.



جدير بالذكر أن هذا عمل مستقل، وجدير بالذكر أيضاً أن بي إم دبليو توفر في الواقع طلاء من لونين للفئة السابعة الجديدة من خلال برنامج التخصيص Individual.