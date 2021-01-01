تصميم بي إم دبليو الفئة السابعة تبدو كـ رولز رويس

آخر الأخبارأخبار السيارات › تصميم بي إم دبليو الفئة السابعة تبدو كـ رولز رويس

صورة الخبر: بي إم دبليو
بي إم دبليو

بعد أن وصلت بي إم دبليو الفئة السابعة الجديدة كلياً بفخامتها فقد تساءل البعض عما إذا كانت الشركة رفعت مستوى المنافسة إلى مستوى رولز رويس، وهذا ما يحاول هذا التصميم الرقمي الإجابة عنه.

يتخيل المصمم الفئة السابعة بعلامات وملامح رولز رويس الضخمة، بما في ذلك الواجهة المستقيمة والرفارف المضلعة، وحصلت السيارة على شبك أمامي جديد ومصابيح مرتفعة نحيلة بدلاً من المصابيح المقسومة، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح أعرض وشعار متوسط واسم i7 متوسط أيضاُ.

جدير بالذكر أن هذا عمل مستقل، وجدير بالذكر أيضاً أن بي إم دبليو توفر في الواقع طلاء من لونين للفئة السابعة الجديدة من خلال برنامج التخصيص Individual.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصميم بي إم دبليو الفئة السابعة تبدو كـ رولز رويس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32658

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager