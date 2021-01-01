أحدث أسعار لسوزوكي إرتيجا وفيتارا 2022 بعد زيادتهما



سوزوكي إرتيجا سوزوكي إرتيجا

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، قدمت شركة مودرن موتورز في السوق المحلي زيادة سعرية على موديلات 2022 من سياراتها إرتيجا التي تنتمي لفئة MPV (سيارة متعددة الأغراض)، والمزودة من الداخل بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، وأيضا سيارتها فيتارا من فئة SUV، حيث تقدم السيارتين بأسعار جديدة تم ذكرها رسميا كالتالي:



إرتيجا:



- فئة واحدة من 299 ألف و900 جنيه إلى 329 ألف و900 جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة تعتبر سيارة شقيقة لتويوتا روميون الجديدة التي تم إطلاقها منذ فترة في السوق المصري، والتي تم تطويرها بتعاون بين شركتي تويوتا وسوزوكي.ويطلق هذا الموديل من السيارة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتتميز هذه السيارة بكماليات مختلفة من أهمها التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- نظام مكابح BA لدعم وتعزيز قوة الكبح.- نظام مكابح ABS لمنع انزلاق السيارة.- نظام مكابح EBD لتوزيع قوة المكابح على عجلات السيارة.- عجله قياده متعددة الوظائف.- زجاج كهرباء أمامي.- عجلة قيادة بنظام مؤازرة كهربائية (باور ستيرنج).- قفل مركزي للأبواب.- 2 مفتاح ريموت.- مانع لإدارة المحرك وسرقة السيارة.- بلوتوث.- سنسور خلفي.فيتارا:- فئة أولى من 370 إلى 435 ألف جنيه (زيادة 65 ألف جنيه).- فئة ثانية من 377 إلى 445 ألف جنيه (زيادة 68 ألف جنيه).وتشترك كلا الفئتين في نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مساعد لسلائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام تشغيل وإيقاف المحرك Start/Stop الموفر في الوقود.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام لدخول السيارة بالبصمة وبدون مفتاح.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سقف بلون مختلف عن اللون الأساسي للسيارة.