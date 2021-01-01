المنشور دا للمبتدئين في القيادة..ما هو نظام الستبترونيك ؟

الستيبترونيك:
هو نظام في علبة السرعة الاوتوماتيكية يمكنك من تحديد الغيار الذي ترغبه يدوياً وكأنك تقود سيارة تعمل بالغيار العادي ولكن بدون دبرياج، و مجرد وجود اشارتين ( + ) و ( –) على لوحة الفيتيس لديك دليل ان سيارتك مزودة بهذا النظام.
بعض السائقين يخافون من الانتقال من الاوتوماتيك الى اليدوي الا بوقوف السيارة والبعض الاخر يخاف من استعماله.
ولكن الصحيح أنه يمكنك من الانتقال من D الى (+) (–) بأي حالة من حالات السير ومهما كانت سرعتك حتى لو كانت 200 كم/ساعة، والعكس صحيح حيث يمكنك العودة الى الD بأي حالة سير كنت بها
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