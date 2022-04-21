وزارة التموين : صرف 95% من مقررات السلع لشهر أبريل الجاري حتى الآن

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صورة الخبر: وزارة التموين
وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف نحو 95% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الجاري حتى الآن.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم- إلى توافر27 سلعة ‏بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تمويني ومنافذ "جمعيتي" أيضا.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة.

وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.

المصدر: بوابه الاهرام

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