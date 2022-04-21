وزارة التموين : صرف 95% من مقررات السلع لشهر أبريل الجاري حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف نحو 95% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الجاري حتى الآن.
وأشارت الوزارة -في بيان اليوم- إلى توافر27 سلعة بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.
وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقال تمويني ومنافذ "جمعيتي" أيضا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!