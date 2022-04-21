ارتفاع سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 24 أبريل 2022



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعًا بمقدار 8 قروش، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.



وتقدم "بوابة الأهرام" التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار.



سعر الدولار الأمريكي اليوم:

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جاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالىسجل في بنك مصر:18.52جنيه للشراء.و 18.58جنيه للبيع.سجل في البنك الأهلي المصري :18.52جنيه للشراء.و 18.58جنيه للبيع.وسجل في البنك التجاري الدولي:18.53 جنيه للشراء.و 18.60جنيه للبيع.وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي:18.56جنيه للشراء.و 18.60 جنيه للبيع.سجل الدولار في البنك المركزي المصري :18.51جنيه للشراء.و18.59جنيه للبيع.ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.