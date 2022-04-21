الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.تعرف عليها



التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية

شهدت التجارة الإلكترونية، انتشارًا في مصر خلال الفترة الاخيرة وبلغت حوالي30 %جنيه من إجمالي حجم التجارة الداخلية البالغة 1.2 تريليون وفى هذا السياق أعلنت مصلحة الضرائب، فى بيان لها غبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن انواع الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتى جاءت كألاتى.



1. ضريبة الدخل وهى ضريبة مباشره تفرض على صافي دخل الاشخـاص الطبيعيين اي (المنشـاة الفردية ) أو ربح الاشخـاص الاعتباريـة (الشركات) المحقق من ممارسـة المهن غير التجاريـة أو الانشطة التجارية أو الصناعيـة أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبـة الدخل الصـادر بالقانـون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته



2. ضريبة القيمـة المضافـة وهى ضريبـة غير مباشرة تفـرض على جميـع السلـع خلال مراحـل تداول عمليـات البيع والشراء او عند تقديـم الخدمات فيما عدا السلـع والخدمـات المعفاة من الضريبـة وفقـا لأحكام قانـون ضريبـة القيمـة المضافة رقم 67 لسنة2016 وتعديلاته .