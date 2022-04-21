ارتفاع أسعار الذهب فى مصر بمنتصف تعاملات الأحد



اسعار الذهب اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المصري، بمنتصف تعاملات، اليوم الأحد، 24 من أبريل الجاري، بقيمة 10 جنيهات بسعر الجرام، بعد أن شهدت استقرارا بمستهل التعاملات، عند أسعار منتصف الجمعة الماضي، والتي شهدت تراجعا نحو 10 جنيهات بسعر الجرام، انعكاسا لانخفاض سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتي أغلقت قبل إجازتها الأسبوعية يومي السبت والأحد، بخسارة تجاوزت ال 60دولار.



ويتوقع الخبراء في مجال صناعة الذهب، أن تستمر حالة الارتباك، وعدم الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر، نظرا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي.



وجاءت الأسعار بمنتصف تعاملات، اليوم الأحد، بالسوق المحلية على النحو التالي، عيار 21 نحو 1095جنيها للجرام، وعيار 18 نحو939جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 1251جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 730جنيهاً، وعيار 12 نحو 626جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 8760 جنيها.

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ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.وتشهد أسعار الذهب، بشكل عام، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ، ترجع لعدة عوامل، أهمها تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق، وتغير سعر الدولار،والتضخم، وبشكل عام تتجه أسعار المعدن الأصفر غالبا نحو الارتفاع ، نظرا لاقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، الذي يظل الملاذ الآمن، و أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.