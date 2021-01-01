تعرف على بخاخات الأنف وخطورة التعود



بخاخات الأنف بخاخات الأنف

العلم هو سلاح الأقوياء، وبه يتمكن الأفراد والمجتمعات من الصعود الحضاري في كل العصور. والأمم قديماً وحديثاً تبحث عن العلم كوسيلة للتقدم والرقي، وأن تضع نفسها في سباق الحضارة، مستفيدة من كل التجارب السابقة، والصيدلي، كأحد أفراد الطاقم الطبي، له دور هام في الحفاظ علي صحة المجتمع، داخل إطار تخصصه ومسؤولياته المهنية والإنسانية. وقد انتشر الكثير من المفاهيم الخاطئة والمتداخلة عن الصيدلي عامة وعن الصيدلية المجتمعية خاصة، فهي تعتبر المراقب الأول للصحة العامة في المجتمع.



بداية التعود علي بخاخات الأنف



تبدأ باستخدام بخاخات الانف سواء لازالة الاعراض المصاحبة للبرد او احتقان الجيوب الانفية، ثم يتم الاستمرار عليها لما تقوم به من تخفيف الاحتقان والتنفس بشكل طبيعي. وهنا تظهر المشكلة، لان المريض يقوم (غالبا) تلقائيا باستمرار عليها دون توعية بأقصي مدة لها، حيث أكدت الدراسات أن هناك 50% من مرضي الجيوب الأنفية يعانون من التعود علي بخاخات الأنف، فهي منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع.

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عندما تلاحظ زيادة إستخدامك لبخاخة الأنف عن المعدل الطبيعي، وعند التوقف عن إستخدامها يزيد الإحتقان الشديد.!!!! اعلم انك بدأت التعود عليها.أضرار الاستمرار علي بخاخات الأنف دون استشارة :" فقدان حاسة الشم" صداع شديد" جفاف الأنف" نزيف الأنف في بعض الاحيان" ضغد شديد في الجيوب الأنفيةوقد يؤدي التعود إلي مشاكل اكبر في الجيوب الأنفية والتي تطلب تدخل جراحي.*ومن خلال فروعنا،تم بفضل الله عمل حملة توعية عن خطورة التعود عليها، وأسهمنا في التخلص من هذا التعود للبخاخات الانف لبعض المرضي من خلال بعض نصائح صيدليات العلم، والذين عبروا عن مدي فرحتهم بالتخلص من هذه البخاخات التي كانت مثل الدواء المزمن لهم في حياتهم اليومية., وهذه بعض الأحتياطات عند إستخدام بخاخات الأنف مثل :" اقصي مدة لبخاخات احتقان الانف هي 4 ايام متتالية، ولا تزيد الا باستشارة الطبيب او الصيدلي" اذا ظهرت بعض اعراض التعود كما ذكرت سابقا، حاول الا تتجاهل الامر واستشير الطبيب في الحال.