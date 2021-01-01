تعرف على بخاخات الأنف وخطورة التعود

العلم هو سلاح الأقوياء، وبه يتمكن الأفراد والمجتمعات من الصعود الحضاري في كل العصور. والأمم قديماً وحديثاً تبحث عن العلم كوسيلة للتقدم والرقي، وأن تضع نفسها في سباق الحضارة، مستفيدة من كل التجارب السابقة، والصيدلي، كأحد أفراد الطاقم الطبي، له دور هام في الحفاظ علي صحة المجتمع، داخل إطار تخصصه ومسؤولياته المهنية والإنسانية. وقد انتشر الكثير من المفاهيم الخاطئة والمتداخلة عن الصيدلي عامة وعن الصيدلية المجتمعية خاصة، فهي تعتبر المراقب الأول للصحة العامة في المجتمع.
بداية التعود علي بخاخات الأنف
تبدأ باستخدام بخاخات الانف سواء لازالة الاعراض المصاحبة للبرد او احتقان الجيوب الانفية، ثم يتم الاستمرار عليها لما تقوم به من تخفيف الاحتقان والتنفس بشكل طبيعي. وهنا تظهر المشكلة، لان المريض يقوم (غالبا) تلقائيا باستمرار عليها دون توعية بأقصي مدة لها، حيث أكدت الدراسات أن هناك 50% من مرضي الجيوب الأنفية يعانون من التعود علي بخاخات الأنف، فهي منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع.
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