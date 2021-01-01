في المكسيك"مشروب طاقة" يودي بحياة طفل

توفي صبي يبلغ من العمر 6 أعوام بعد شربه كوبا من مشروب الطاقة "Monster Energy"، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الطفل فرانسيسكو سرفانتس زار، يوم 16 أبريل، منزل جدته في مدينة ماتاموروس المكسيكية، مضيفة أنه كان عطشانا فلمح كوبا على الطاولة مليئا بمشروب الطاقة "Monster Energy"، ثم شربه كاملا.
وأضافت الصحيفة أن الصبي شعر على الفور بـ"عدم الارتياح"، مما جعل عائلته تنقله على وجه السرعة إلى مستشفى ألفريدو بوماريجو المحلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!