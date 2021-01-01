أب يتبرع بنصف كبده لينقذ حياة ابنته.عمرها 3 سنوات..

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تعتبر حالات الفشل الكبدي من الحالات المرضية الصعبة خاصة مع الأطفال. وفقًا لموقع (Sky News)، دخلت الطفلة لولا روز في غيبوبة بعد إصابتها بفشل كبدي، لكن تم إنقاذها بعد تلقيها عملية زرع من والدها.



حياة لمدة ساعات

كان والدا الطفلة -التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات- يخشيان ألا تعيش ابنتهما سوى ساعات فقط قبل أن يتبرع الوالد بنصف كبده لإنقاذها. مرضت لولا روز رين في مارس الماضي، وبعد نقلها إلى المستشفى، وجد الأطباء أنها تعاني من فشل كبدي، وستحتاج إلى إيجاد تطابق مع متبرع للبقاء على قيد الحياة.



قلق الوالدين

قال آلان راين، والد الطفلة، «عندما يخبرك طبيب أن ابنتك بحاجة إلى عملية زرع وإلا فإنها يمكن أن تموت، يصبح الأمر صعبًا. لقد كان الخبر مفجعًا؛ لأننا واجهنا احتمالًا لققدان ابنتنا».

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قالت جين، والدة الطفل، «لا أحد من الوالدين يريد أن يرى ابنته في سرير العناية المركزة موصولة بالأجهزة. كنت أعلم أنها تتدهور طوال الوقت ولا يمكنني فعل أي شيء».تم إخبار الوالدين بأن الفشل الكبدي للطفلة ناتج عن عدوى الفيروس الغدي الذي يتسبب في ظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. كان الوالدان مستعدين للتبرع بزراعة الكبد لابنتهما ولكن الأب كان أكثر أمانًا. استغرقت الجراحة سبع ساعات، وتم زرع نصف كبده في ابنته وكانت النتائج واضحة بنجاح عملية الزراعة على الفور.ارتفاع أمراض الكبدأوضحت هيئة خدمات الصحة في الولايات المتحدة، أنه تم تحديد 108 حالات حتى الآن من الفشل الكبدي، وهناك قلق من الارتفاع المفاجئ في الحالات. قالت سوزان هوبكنز، كبير المستشارين الطبيين في UKHSA، «إن رؤية ثماني عمليات زرع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر مما نراه عادة في المتوسط».أشار تاسوس جراماتيكوبولوس، استشاري أمراض الكبد للأطفال، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب زيادة الإصابات. قد تكون أحد التفسيرات المحتملة عدم الاختلاط الاجتماعي بين الأطفال أثناء الإغلاق. قال تاسوس «لقد حددنا حتى الآن حوالي 77% من الإصابة بالفشل الكبدي تتعلق بعدوى فيروسات غدية، ولكن يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الإصابات المختلفة الأخرى».