المتحدث العسكري يعلن قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية في سيناء



المتحدث العسكري للقوات المسلحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة

أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الجهود المبذولة في سيناء من مكافحة الإرهاب، وما بُذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها، خلال السنوات الماضية، لا يخفى على أحد ونلمسه جميعاً ، ولم يكن ذلك ممكناً دون إستراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.



وتابع المتحدث العسكري " مجابهة الإرهاب ليس عملاً أمنياً فقط فالقضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسبباته.. وهنا كان الإتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازى مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل المعروف لديكم .. وهو ما أدى إلى النتائج اللى حضراتكم لمستوها واللى تناولتها تقارير دولية على رأسها تقرير الأمم المتحدة .



وقال المتحدث العسكري " التقرير الأممى تطرق لإستراتيجية الدولة فى مكافحة الإرهاب من خلال 3 محاور رئيسية (الأمنى - الإجتماعى - التنموى) ، لذلك فنحن مستمرون مع كل مؤسسات الدولة فى التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وده الضامن الحقيقى للقضاء على مسببات الإرهاب، مشدداً على عدم إغفال اهمية معركة الوعى فى المقام الأول لمقاومة التزييف المتعمد للحقائق ونشر الشائعات والأفكار الهدامة .

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وتابع " ذلك بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة، قائلاً " إحنا بنحارب الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والتنمية والحياة الكريمة، والتعامل مع العناصر اللى بتقوم بتسليم نفسها طواعية، وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أى قضايا، ونعمل على إعادة تأهيلهم نفسياً وفكرياً وده بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية".وقال المتحدث العسكري " عشان كدا مجابهة الإرهاب إستراتيجية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وده ال أحنا إشتغلنا عليه الفترة الماضية ونجحنا فيه الحمد لله بشكل كبير ولسه مستمرين .وحول جهود حرس الحدود خلال الفترة الماضية قال المتحدث العسكري " قضية ضبط الحدود من أهم القضايا يمكن اللي بتهم أى دولة بالعالم لا سيما مصر بشكل خاص لما تعانيه المنطقة من حالة عدم إستقرار حولنا، و قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية له دور هام فى نجاح العمليات ومكافحة الإرهاب.. الحقيقة هنا أبطال قوات حرس الحدود قاموا بدور كبير فى ضبط الحدود المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتى تمتد لأكثر من (5995) کم مربع.متابعاً " رجال حرس الحدود نجحوا فى إجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى سواء (تهريب - هجرة غير شرعية - زراعات مخدرة - ضبط الأسلحة والذخائر - إكتشاف وتدمير الأنفاق - ... ) ، بالتنسيق مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.وحول أبرز جهود التنمية وتحسين الأحوال المعيشية لأهالى سيناء قال المتحدث العسكري " بفضل جهود ق م فى مجابهة الإرهاب نجحت الدولة المصرية فى إتخاذ خطوات إيجابية نحو التنمية والنهوض بالإقتصاد، وبالتوازى مع الحرب على الإرهاب تساهم القوات المسلحة بما لديها من إمكانات بدعم جهود الدولة فى التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء والإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية لأهالى سيناء.والحقيقة القوات المسلحة أخذت على عاتقها مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة كأحد المحاور الرئيسية لمجابهة الإرهاب".وأِار المتحدث العسكري إلي حجم أعمال التنمية في شبه جزيرة سيناء حيث قال "عشان نعرف حجم أعمال التنمية اللى حصلت على مدار السنوات الماضية لازم نأخد بالنا من الأرقام دى :-تم تكليف القوات المسلحة إعتباراً من 30 / 6 / 2014 بتنفيذ عدد ( 443) مشروع لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء بإجمالى تكلفة مالية ( 401) مليار جنيه تم تنفيذ ( 306) مشروع بتكلفة ( 108مليار جنيه ) بخلاف ما هو جارى/ مخطط تنفيذه الأن .إنشاء 5 أنفاق وكباري (بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس) - إنشاء عدد 69 طريق بإجمالى أطوال 2530 كم .تطوير[ مطار البردويل الدولى - ميناء العريش البحرى - بحيرة البردويل ] ، واستصلاح نصف مليون فدان.انشاء 3 مدن سكنية جديدة وهم [مدينة الإسماعيلية الجديدة - مدينة رفح الجديدة - مدينة سلام مصر شرق بورسعيد ] فضلا عن مشروعات إسكان إجتماعى بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء، وإنشاء 4100 بيت بدوى .وفى مجال الرعاية الصحية تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية والتي بلغت 14 مستشفى والعديد من الوحدات الصحية والتي بلغت 16 وحدة طبية وتجهيزهم بأحدث الأجهزة الطبية .وفى مجال المياه تم إنشاء 30 مشروع جديد لمحطات تحلية و تنقية المياه.. فضلاً عن إنشاء سحارة (سرابيوم) .أيضاً كُلفت الهيئة الهندسية ضمن مبادرة حياة كريمة بالعمل في 10 محافظات تضم 27 مركزًا، شملت على 184 قرية وتوابعها ، وتشارك الهيئة في إنشاء مشروعات الطرق والكهرباء والصرف الصحي والري، بإجمالي 5207 مشروع وطبقاً لما يستجد أثناء التنفيذ .واختتم المتحدث العسكري حديثه قائلاً " تحقيق الأمن والإستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة التنمية جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه، موجهاً خالص التحية والتقدير إلى الشعب المصرى".