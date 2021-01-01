التعليم العالي يطمئن المصريين عن الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية



التعليم العالي التعليم العالي



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.



أوضاع الطلاب المصريين في روسيا

كما قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من المستشار الثقافي المصري بروسيا، حول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، وأفاد التقرير بانتظام الدراسة بالجامعات الروسية.

قد يعجبك أيضا...

وأكد التقرير على أن جميع الطلاب المصريين بخير، وأمورهم الدراسية والمعيشية في استقرار كامل، ووجه المجلس المستشار الثقافي بضرورة الاستمرار في الاتصال بالجامعات الروسية؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين بشكل دائم، مع تقديم تقارير دورية بهذا الشأن.وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، آلية قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا الذين اجتازوا اختبار تحديد المستوى بجامعتي عين شمس والقاهرة، مشيرًا إلى أنه على الطلاب التوجه إلى مقر الجامعات الخاصة والأهلية ومعهم استمارة اجتياز تحديد المستوى والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات.وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن آليات التوزيع لجميع الطلاب العائدين من أوكرانيا ستكون وفقًا للتوزيع الجغرافي، قائلًا: يتوجه الطالب عن أقرب جامعة خاصة أو أهلية قريبة من المحافظة التي يوجد بها ولا يوجد بها أي مشكلة.