رأي أولياء الأمور حول منع الكتاب المدرسي داخل لجان الثانوية العامة



لجان الثانوية العامة لجان الثانوية العامة



تباينت ردود فعل أولياء أمور الطلاب، حول قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع اصطحاب طلاب الثانوية العامة الكتب المدرسية في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري.



منع اصطحاب الكتاب المدرسي



قالت إلهام أحمد، ولي أمر طالبة في الصف الثالث الثانوي، إن قرار الوزارة جيد في منع اصطحاب الكتاب المدرسي لداخل لجان امتحانات الثانوية العامة؛ مما يخلق لدى الطلاب عدم الاعتماد على أي مصدر خارجي في تذكر المعلومات، متابعة أن إعلان القرار متأخر ما تسبب في التوتر لدى الطلاب.

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ولفتت إلهام في حديثها لـ القاهرة 24، أن الطلاب اعتادوا خلال امتحانات السنة الماضية على الدخول بالكتاب المدرسي، وبالتالي كان اعتمادهم خلال العام الدراسي الجاري أنه سيكون الكتاب المدرسي مصدرًا لتذكر المعلومات في الامتحانات.فيما أشارت نهى محسن، ولي أمر طالب بمدرسة الهرم الثانوية في الجيزة، أن نجلها لم يقلق من قرار منع الكتاب المدرسي لأن الوزارة أعلنت إتاحة ورقة مفاهيمية تساعد في حل الامتحانات وتكون بمثابة تذكير لأبرز الجزئيات.ولفتت نهى في حديثها لـ القاهرة 24، أن الطلاب في احتياج لمعرفة تفاصيل أكثر عن ماهية ورقة المفاهيم ومحتواها على قوانين المنهج أو المعادلات والمواد التي سيتم فيها إتاحة الورقة المفاهيمية.فيما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي كما يلي:1-كل امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم الخاص بأسئلة التقييم2-امتحانات الترم الثاني الصف الأول والثاني الثانوي عبارة عن 30% أسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد3-أول ساعة بها الأسئلة المقالية ورقيًا ثم الساعتين التاليتين الاختيار من متعدد على التابلت4-الامتحانات في فترتين صباحية ومسائية بالمدارس المجهزة وليس المنزل5-تصحيح الامتحانات بالمدارس فيما يتعلق بالأسئلة المقالية وإلكترونيا للأسئلة الأخرى