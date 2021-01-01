أعراض لو ظهرت على طفلك عليك الذهاب للمستشفى فورا



أعراض لو ظهرت على طفلك أعراض لو ظهرت على طفلك





حالة من الهلع بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كبدى جديد مجهول فى بعض الدول الأوروبية يصيب الأطفال، وهو ما أقلق الأمهات كثيرًا.



وقال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة: إنه بالفعل هناك التهاب فيروسي كبدى مجهول يصيب الأطفال فى الدول الأوروبية، وأعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، ولم يتسبب فى وفاة أى طفل حتى الآن ولكن هناك بعض المرضى من يحتاجون إلى زراعة كبد لأن هذا الالتهاب يدمر الكبد.

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أعراض التهاب الكبد الجديدوأضاف “شبيب”، أنه حتى الآن غير معروف سبب الإصابة هل عدوى وبائية او نوع طعام محدد، وللأسف هذا النوع من الإلتهاب الكبدى حاد وهو مختلف عن الإلتهابات الكبدية المعروفة A،B،C،D،E، واعراضه عبارة عن:-- ارتفاع إنزيمات الكبد.- اليرقان.- القيء.- الإسهال.- الغثيان.- آلام البطن.وتابع، انه عند ظهور أى من الأعراض السابقة حتى ولو قيء وإسهال فقط يجب على الام الذهاب بالطفل لأقرب مستشفى حكومى وعمل جميع الفحوصات للتأكد من أنه نزلة معوية وليس التهاب الكبد المجهول، لأن أعراض الفيروس الجديد تتشابه مع أعراض العديد من الامراض لذا والفحص هنا هو الفيصل لذا عند ظهور أى أعراض من التى ذكرناها يجب الكشف الطبى السريع على الطفل وعدم القول بأنه “إسهال بسبب الخوخ أو البطيخ”.كيف تحمى طفلك من التهاب الكبد المجهول؟ويجب على الأمهات عدم السماح للصغار بتناول اى طعام خارج المنزل، وعدم ترك الطعام او الشراب مكشوفا فى المنزل، مع ضرورة غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام، والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة بقدر المستطاع.وأصدت هيئة الطب الوقائى بوزارة الصحة منشور لجميع مديريات شؤون الصحة، برصد أى حالة تعانى من أعراض التهاب الكبد المجهول وفحصها جيدا للتأكد من إذا كانت مصابة بالفيروس الجديد أو لا.وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، على عدم ظهور أى حالات مصابة بإلتهاب الكبد المجهول.