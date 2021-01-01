فطارك غدأ.. طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع



محشي ورق العنب بالكوارع محشي ورق العنب بالكوارع



بعد الارتفاع الشديد وغير المعتاد الذي شهده ورق العنب، بدأت أسعاره في الانخفاض، وبدأ يتواجد في الأسواق بشكل أكبر، ولذلك بدأت الكثير من ستات البيوت تبحث عن طريقة عمل محشي ورق العنب، حتى تقدمه لأفراد أسرتها على مائدة الفطار الرمضاني.







ورق العنب بالكوارع



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يعد محشي ورق العنب من الاكلات المميزة، التي ترتبط بشكل خاص بالولائم والعزومات الرمضانية، التي تعتمد على تقديم أطباق تعتمد بشكل أساسي على اللحوم، ومشتملاتها، وطبق محشي ورق العنب من الاصناف الأساسية على مائدة افطار رمضان، وبشكل خاص في العزومات والحفلات.وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، لكل زوجة وست بيت، طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع، وهو من الوصفات المصرية المميزة، والتي قد لا تجيد عمله الكثير من ستات البيوت.مكونات عمل محشي ورق العنب الكوراع:-كيلو كوارعبصلكرفس قطع جزر قطع4 فصوص حبهان2 ورق لورا2 حبة مستكةملح وفلفلللحشو1/2كيلو ورق عنب4 كوب أرز مصري مغسولشبت،وبقدونس ملح وفلفل وقليل من الكمونرشة قرفة ورشة جوز الطيب ونعناع ناشف حسب الرغبة4 طماطم مبشورة1/2كوب صلصة3 بصلة مبشورةكوب زيت ذرةبصل شرائح وطماطم شرائح1/4 كوب عصير ليمونطريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع:-تُغسل الكوارع جيدا بالماء والملح والليمون تُوضع فى ماء مغلى لمدة 5 دقائق ثم تصفى وتشطف جيداوفي إناء على نار يوضع به حوالى 2 لتر يضاف اليه البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا والمستكة ويترك حتى الغليان ثم تضاف الكوارعمع مراعاة نزع الريم عندما يظهر وتترك على نار متوسطة حتى تمام النضجثم تتبل بالملح والفلفل وترفع جانبا بعيدا عن المرقة حتى تبردلتحضير الحشوةفى وعاء على النار ضعى الزيت ثم البصل حتى يصبح شفاف ثم ضيفى الصلصة والطماطم المبشورة واتركيها حوالى 10 دقائق ثم قومى بوضع التوابل وارفعيها من على النار لتبرد ثم اضيفى الشبت والبقدونس والارزيُحشى ورق العنب بالطريقة المعتادةويوضع فى الطاجن قليل من الزيت ثم ترص شرائح البصل والطماطم في القاع.تُوضع أصابع ورق العنب على هيئة دائرة بمحازاة حرف الطاجن مع مراعاة ترك جزء فارغ في المنتصف للكوارع.تُقطع الكوارع المسلوقة مكعبات متوسطة ثم تُوضع مكعبات الكوارع فى منتصف القاع ثم ترص باقى اصابع ورق العنب ثم طبقة من مكعبات الكوارع وتكرر العملية حتى الانتهاء من المقدار.يُسقى الطاجن بمرقة الكوارع وعصير الليمون بحيث يُغطي ورق العنبيُوضع الطاجن بالفرن حوالى ساعة او اكثر وعند التقديم يقلب فى طبق التقديم ويقدم مع التبولة وسلطة الزبادىملحوظة:-اذا لم يتوافر لديكى طاجن ممكن استخدام صينية استانلس او قارب بايركس