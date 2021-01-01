فطارك غدأ.. طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع

محشي ورق العنب بالكوارع
بعد الارتفاع الشديد وغير المعتاد الذي شهده ورق العنب، بدأت أسعاره في الانخفاض، وبدأ يتواجد في الأسواق بشكل أكبر، ولذلك بدأت الكثير من ستات البيوت تبحث عن طريقة عمل محشي ورق العنب، حتى تقدمه لأفراد أسرتها على مائدة الفطار الرمضاني.
ورق العنب بالكوارع
يعد محشي ورق العنب من الاكلات المميزة، التي ترتبط بشكل خاص بالولائم والعزومات الرمضانية، التي تعتمد على تقديم أطباق تعتمد بشكل أساسي على اللحوم، ومشتملاتها، وطبق محشي ورق العنب من الاصناف الأساسية على مائدة افطار رمضان، وبشكل خاص في العزومات والحفلات.
وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، لكل زوجة وست بيت، طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع، وهو من الوصفات المصرية المميزة، والتي قد لا تجيد عمله الكثير من ستات البيوت.
مكونات عمل محشي ورق العنب الكوراع:-
كيلو كوارع
بصل
كرفس قطع جزر قطع
4 فصوص حبهان
2 ورق لورا
2 حبة مستكة
ملح وفلفل
للحشو
1/2كيلو ورق عنب
4 كوب أرز مصري مغسول
شبت،وبقدونس ملح وفلفل وقليل من الكمون
رشة قرفة ورشة جوز الطيب ونعناع ناشف حسب الرغبة
4 طماطم مبشورة
1/2كوب صلصة
3 بصلة مبشورة
كوب زيت ذرة
بصل شرائح وطماطم شرائح
1/4 كوب عصير ليمون
طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع:-
تُغسل الكوارع جيدا بالماء والملح والليمون تُوضع فى ماء مغلى لمدة 5 دقائق ثم تصفى وتشطف جيدا
وفي إناء على نار يوضع به حوالى 2 لتر يضاف اليه البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا والمستكة ويترك حتى الغليان ثم تضاف الكوارع
مع مراعاة نزع الريم عندما يظهر وتترك على نار متوسطة حتى تمام النضج
ثم تتبل بالملح والفلفل وترفع جانبا بعيدا عن المرقة حتى تبرد
لتحضير الحشوة
فى وعاء على النار ضعى الزيت ثم البصل حتى يصبح شفاف ثم ضيفى الصلصة والطماطم المبشورة واتركيها حوالى 10 دقائق ثم قومى بوضع التوابل وارفعيها من على النار لتبرد ثم اضيفى الشبت والبقدونس والارز
يُحشى ورق العنب بالطريقة المعتادة
ويوضع فى الطاجن قليل من الزيت ثم ترص شرائح البصل والطماطم في القاع.
تُوضع أصابع ورق العنب على هيئة دائرة بمحازاة حرف الطاجن مع مراعاة ترك جزء فارغ في المنتصف للكوارع.
تُقطع الكوارع المسلوقة مكعبات متوسطة ثم تُوضع مكعبات الكوارع فى منتصف القاع ثم ترص باقى اصابع ورق العنب ثم طبقة من مكعبات الكوارع وتكرر العملية حتى الانتهاء من المقدار.
يُسقى الطاجن بمرقة الكوارع وعصير الليمون بحيث يُغطي ورق العنب
يُوضع الطاجن بالفرن حوالى ساعة او اكثر وعند التقديم يقلب فى طبق التقديم ويقدم مع التبولة وسلطة الزبادى
ملحوظة:-
اذا لم يتوافر لديكى طاجن ممكن استخدام صينية استانلس او قارب بايركس
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