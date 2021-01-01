لعمل كحك العيد الناعم بتاع المحلات



كحك العيد كحك العيد



أصبحنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وخلال هذه الأيام تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد والتحضير لاستقبال عيد الفطر المبارك، وهناك العديد من الطقوس والعادات والتقاليد التي ترتبط باستقبال عيد الفطر، وأهمها شراء الكحك والبسكويت والبيتيفور والغريبة، ولكن الكثير من ستات البيوت أصبحت تفضل عمل تلك كحك العيد الناعم في البيت.







ويبدو أن الزمن يعيد نفسه، وسنعود لأيام الزمن الجميل، عندما كانت الجدات تصنع كل أصناف الكحك والبسكويت في البيت، وإن اختلفت الأسباب، فكانت الستات قديما تصنع كل أصناف الحلويات في البيت، لعدم انتشار محلات الحلوى والأفران التي تصنعها.

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وما جعل ستات البيوت تعود إلى سابق عهودنا، هو غلاء أسعار تلك الأصناف، إلى جانب الخوف من عدوى فيروس كورونا.ويعد الكحك الناعم من أهم أصناف حلويات عيد الفطر، التي تحرص كل ست بيت على عمله في البيت لأفراد الاسرة د.ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكحك الناعم، بطريقة الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي.المقادير:كيلو دقيق فاخر منخولكوب ماء دافئكوبين ونصف سمن مقدوحملعقتين كبيرتين سمسم محمصملعقة صغيرة بهارات الكحكملعقة صغيرة سكرملعقة صغيرة خميرة جافةرشة ملحطريقة التحضير:في وعاء العجن، يتم نخل الدقيق مع الملح، ويرش السمسم وبهارات الكحك على الدقيق.تخلط المكونات جيدا، ثم يضاف السمن بالتدريج، ويبس الدقيق بين راحتي اليد حتي يتشرب الدقيق السمن جيدا.تهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف لها نصف كوب ماء دافىء، عندما تعمل الخميرة، نضعها على المكونات السابقة، ثم نبدأ بالعجن، ونضيف الماء المتبقي.يستمر العجن، حتى تصبح العجينة يابسة قليلا.تترك العجينة مغطاة بإحكام في ماكن دافيء، حتى تتخمر، ما لايقل عن ساعتين.بعد مرور وقت التخمر، نبدأ في تقطيع العجينة إلى كرات متساوية فى حجم عين الجمل، ثم تنقش بالمنقاش التقليدي، وترص فى صاج الفرن المخصص للخبز.يخبز الكحك فى فرن متوسط الحرارة، حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.ننقله بعد ذلك إلى علبة، ونضيف السكر على الوجه حسب الرغبة.