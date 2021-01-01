لعمل ماسكات طبيعية لنضارة ولمعان بشرتك



ماسكات طبيعية ماسكات طبيعية



ما زلنا نتعرض لموجات متضاربة من الطقس، وما بين الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وما بين الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، اشتكت الكثير من الفتيات من تضرر بشرتها، وإصابتها بالعديد من المشاكل، كجفاف البشرة وتقشرها، والتهابها أيضا.



وتؤكد خبيرة التجميل مي محروس أن الطبيعة دائما لديها كل الحلول، لعلاج مختلف مشاكل البشرة، حتى يمكنك استقبال العيد ببشرة نضرة تشع نضارة وحيوية.



وتؤكد مي محروس، أن البلح أو التمر من المواد الطبيعية التي لها فوائد مذهلة للبشرة، فمعجون "التمر المهروس" كنز للبشرة، وليس فقط للجسم، لأنه يمنع ظهور التجاعيد، ويحمي البشرة من الجفاف، ويعالج التهابات.

قد يعجبك أيضا...

ماسك معجون التمر باللبنتضيف خبيرة التجميل أن ماسك معجون التمر مع اللبن، من الماسكات المذهلة للبشرة، خلال شهر رمضان.ويتكون الماسك من كمية من التمر المهروس، المخلوط بقليل من اللبن الحليب، وقطرات زيت الزيتون، ويمكن ضربه في الكبة، ثم يوضع في علبة في الثلاجة.يمكنك استخدام هذا الماسك يوما بعد يوم.سيمنح هذا الماسك بشرتك، لمعان ونضارة لا يوصفان.يصلح هذا الماسك للبشرة الجافة والعادية، أما البشرة الدهنية، فيضاف عصير الليمون بدلا من زيت الزيتون.. وأخيرا تنصح مي محروس النساء، بضرورة شرب الكثير من الماء، ما بين الإفطار والسحور، مع وضع كريمات مرطبة طول اليوم، لتعويض نقص المياه طوال نهار رمضان.3 ماسكات لبشرة مشرقةوتقدم خبيرة التجميل الهندية "أرميشا"، في السطور التالية، مجموعة من الماسكات الطبيعية، التي تجدد خلايا بشرتك، وتجعلك تستمتعين ببشرة نضرة مشرقة، وتستقبلين العيد ببشرة متألقة وصحية.الليموناستخدمي عصير ليمونة، مع القليل من الملح، واستخدميه كمقشر عميق لبشرتك، ولكن احذري الاقتراب من منطقة العين.اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن 5 دقائقاغسلي وجهك بالماء الدافيء قليلا، وستجدين أمامك بشرة ملساء ناعمة، ونقية تماما من أي شوائب.ماسك الشوفانيمكن لماسك الشوفان أن يخلصك من أي خلايا ميتة متراكمة على وجهك.فقط اخلطي الشوفان مع القليل من اللبن، وضعي الخليط على الماء حتى يغلظ قوامه قليلا، ثم افرديه على وجهك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.خلال هذا الوقت اخلدي للاسترخاء التام، وبعد انقضاء المدة اغسلي وجهك بالماء.الخيار والبطاطسقطعي ثمرة خيار، وثمرة بطاطس، وضعيهم بالتبادل حول عينيك، يوميا، قبل الخلود للنوم، ولمدة 15 دقيقة.وسيخلصك هذا الماسك من الهالات السوداء نهائيا.