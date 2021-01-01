نصائح هامة لفحص الفسيخ والرنجة



فحص الفسيخ والرنجة فحص الفسيخ والرنجة

أيام قليلة تفصلنا عن شم النسيم المعروف بتناول الناس للفسيخ والرنجة فيه، لكن هناك بعض المعلومات التي يجب أن تضعها في ذهنك قبل الإقبال على شراء وتناول الفسيخ والرنجة توضحها لكم الدكتورة سالي الفقي مدير قسم الارشاد بمديرية الطب البيطري بالغربية.



علامات الفساد في الرنجة:

يمكنك معرفة فساد او عدم صلاحية الرنجة والاسماك المدخنة عامة من خلال جلدها هل هو جاف ام لا وفقدانه لمعانه إلى جانب تجعده ويتحول الجلد إلى اللون البنى مغطى بطبقة دهنية، وتتحول العضلات إلى اللون الأصفر البنى، وفى حالة التعفن الرطب تكون العضلات رطبة كريهة الرائحة ومحتويات التجويف البطنى لزجة ورائحتها منفرة.



علامات الفساد في الفسيخ والأسماك المملحة:

ويمكنك معرفة فساد وعدم صلاحية الفسيخ والاسماك المملحة عامة من خلال تغير اللون إلى بنى وتكون عدسة العين شديدة العكارة، ويصبح الجلد متجعدا وزنخا، ومن أدق علامات الفساد قطع السمكة جزأين بشكل طولى وإذا وجد اللون بنيا محمرا أو أحمر مزرقا أو كانت الرائحة زنخة والقوام طريا لزجا سهل التفكك.

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وجاءت ابرز التعليمات لفحص الفسيخ والرنجة لمعرفة صلاحيتها او فسادها كالتالي:1- فحص سمك الفسيخ والرنجة ظاهريا قبل الشراء من حيث الرائحة المعروفة للفسيخ والرنجة المقبولة واذا كان فاسدة ام لا، وايضا لون الفسيخ والرنجة وعدم وجود تشققات غريبة في الجلد او غيره من العلامات الغريبة، خياشيم الاسماك كلما كانت حمراء زاهية دل هذا علي صلاحية السمك، اما اذا كان لونها مختلف ويوجد مخاط او رائحة سيئة فهذا دليل علي فساد السمك، وبالنسبة لعين السمك كلما كانت لامعة والقرنية شفافة وإنسان العين أسود مقعر كلما كانت صالحة للاكل.2- يمكنك وضع الاسماك المملحة عامة في الماء فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.3- تمييز فساد او صلاحية اسماك الفسيخ او الرنجة من خلال الرائحة، فالرائحة الطبيعية للسمك المملح المعروفة، واذا كان الفسيخ فاسدا فسوف تظهر رائحة مخالفة، وايضا باقي الاسماك المملحة مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل فتكون رائحتها مثل الزبد الصناعى4- فحص قوام الفسيخ والرنجة، بحيث تكون السمكة متماسكة والجلد سليم خالي من اي علامات غريبة او تشققات او ان يكون لونه مختلف عن ما هو معروف، فمثلا يمكنك مسك السمكة بالوضع الأفقى لفحص استقامة وتماسك السمكة، وايضا عند الضغط علي الفسيخ او الرنجة سوف يسبب هبوط مؤقتًا بلحم السمكة سرعان ما يزول عد رفع الإصبع عند الضغط، واذا لم يزل هذا دليل علي فساد السمكة.5- لمعرفة صلاحية او فساد الفسيخ والرنجة، بعد فتح سمك الفسيخ او الرنجة، يجب ان يكون لحم السمكة متماسك ولا ينزع منه الشوك بسهولة، بجانب اللون المميز للحم السمك حسب نوع السمكة سواء لون اللحم أبيض أو أبيض وبنيا شفافا، بمعني لا يوجد لو غريب او مختلف داخل السمكة.وجاءت أبرز النصائح للتقليل من أضرار الفسيخ والرنجة، ومنها:1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء.2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول.5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.7- تناول كمية كبيرة من الماء.8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.