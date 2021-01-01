للقضاء الكرش والحصول علي بطن مشدودة أجراء بعض التمارين



للقضاء الكرش للقضاء الكرش

يمكنك تنفيذ تمرين بسيط وانت في مكانك او اثناء القيام بالأعمال المنزلية في البيت أو أثناء عملك في المكتب أو في الشارع أو في المول فيمكنك ممارسة تمرين عضلات معدتك، بمعني آخر اشفطي بطنك بأدخالها للداخل، نعم هذا ليس صعبًا فحركة الإنقباض البسيطة هذه يجب أن تصير رد فعل طبيعيًا لا يفارقك كلما قررت المشي ولو لأمتار قليلة وستدهشين بالنتيجة.



تمرين شفط البطن للداخل

هو أحد التمارين البسيطة التي لا تحتاج للذهاب إلى الصالات الرياضية ولا تحتاج لأي معدات لتطبيقها حيث يُمكن ممارسته في أي مكان كالعمل، أو المنزل أو أثناء المشي أو حتى أثناء قيادة السيارة و كذلك أثناء تأدية التمارين الرياضية وبالرغم من أن هذا التمرين لا يحرق الدهون والسعرات الحرارية المتراكمة في منطقة البطن لا أنّه يقوي عضلات البطن بشكل فعّال ويجذبها للداخل وهو ما يُعالج مشكلة بروز البطن (الكرش)

كيفية أداء التمرين:



تقوم آلية التمرين على شفط البطن للداخل وجذبه لأقصى قدر ممكن والانتظار لعدة ثوانٍ مع التكرار و للحصول على النتائج المطلوبة يجب الالتزام بتطبيق هذا التمرين بانتظام و ممارسته خمس 5 مرات يوميًا بحيث يتم خلالها جذب البطن للداخل وحبس الأنفاس لمدة تتراوح بين عشر إلى عشرين ثانية في كل مرة.

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فوائد تمرين شفط البطن:تقوية عضلات البطن وجعلها أكثر مرونة نتيجة تكرار جذبها للداخل.شدّ عضلات البطن مرة تلو الأخرى يؤدي إلى الحصول على بطن خالٍ من الترهلات، والظهور بمنظر أكثر أنوثة ورشاقة بالنسبة للنساء.