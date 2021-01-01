بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، مساء السبت، للمرة العاشرة بتاريخه، في إنجار أوروبي غير مسبوق.
وضمن بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، مساء السبت، بانتصاره على الملاحق المباشر بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، على استاد أليانز أرينا، مع تبقي 3 جولات على النهاية.
وسجل لبايرن ميونيخ الألماني سيرج غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني جمال موسيالا، بينما سجل لدورتموند الألماني إيمري جان، ليتوسع الفارق بين "الأحمر البافاري" ودورتموند إلى 12 نقطة، مما ينهي آمال "الصفر" باللحاق به.
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