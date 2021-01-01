

بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، مساء السبت، للمرة العاشرة بتاريخه، في إنجار أوروبي غير مسبوق.



وضمن بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، مساء السبت، بانتصاره على الملاحق المباشر بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، على استاد أليانز أرينا، مع تبقي 3 جولات على النهاية.



وسجل لبايرن ميونيخ الألماني سيرج غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني جمال موسيالا، بينما سجل لدورتموند الألماني إيمري جان، ليتوسع الفارق بين "الأحمر البافاري" ودورتموند إلى 12 نقطة، مما ينهي آمال "الصفر" باللحاق به.

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وحقق العملاق البافاري رقما تاريخيا، لفوزه باللقب العاشر على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي ناد في دوريات أوروبا الخمس الكبرى، وكان الأعلى تحقيقا للألقاب المتتالية، يوفنتوس الإيطالي، ورصيده 9 ألقاب متتالية بين عام 2012 و2020.كما اقترب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من حسم سباق الحذاء الذهبي، بوصوله للهدف 33 بالدوري، مع تبقي 3 مباريات، بفارق 8 أهداف كاملة عن الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، والفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد.وبهذا الإنجاز، وصل بايرن ميونيخ للقب الدوري رقم 31، منذ تأسيس البوندسليغا في 1962.