الدكتور حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب .. فيديو



الدكتور حسام موافي الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن العلاج بالأعشاب جريمة، مضيفا:" شرب الأعشاب مثل الشاي والكركديه والينسون والنعناع لا مشكلة فيه ".



وأضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يقوم باستخدام الأعشاب في العلاج نصاب وكلنا نتمنى له جهنم وبئس المصير ".



وتابع حسام موافي:" من يضر صحة الآخرين بالترويج للعلاج بالأعشاب مجرم ويستحق العقاب ".

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وأكمل حسام موافي:" في ناس كتير عندها أمراض خطيرة مثل السرطان ويلجأون للأعشاب، لكن هذه الأعشاب لن تسهم في علاج الفرد من المرض الخبيث ".