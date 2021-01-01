الدكتور حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن العلاج بالأعشاب جريمة، مضيفا:" شرب الأعشاب مثل الشاي والكركديه والينسون والنعناع لا مشكلة فيه ".
وأضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يقوم باستخدام الأعشاب في العلاج نصاب وكلنا نتمنى له جهنم وبئس المصير ".
وتابع حسام موافي:" من يضر صحة الآخرين بالترويج للعلاج بالأعشاب مجرم ويستحق العقاب ".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!