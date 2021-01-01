الدكتور حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب .. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن العلاج بالأعشاب جريمة، مضيفا:" شرب الأعشاب مثل الشاي والكركديه والينسون والنعناع لا مشكلة فيه ".

وأضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يقوم باستخدام الأعشاب في العلاج نصاب وكلنا نتمنى له جهنم وبئس المصير ".

وتابع حسام موافي:" من يضر صحة الآخرين بالترويج للعلاج بالأعشاب مجرم ويستحق العقاب ".

وأكمل حسام موافي:" في ناس كتير عندها أمراض خطيرة مثل السرطان ويلجأون للأعشاب، لكن هذه الأعشاب لن تسهم في علاج الفرد من المرض الخبيث ".

المصدر: elbalad

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