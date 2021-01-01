احذري الأظافر الصناعية الطويلة تأوي بكتيريا وفطريات خطيرة



الأظافر الصناعية الطويلة الأظافر الصناعية الطويلة



حذر عالم أحياء من أن الأظافر الطويلة العصرية التي يضعها المشاهير في أصابعهم ، لكونها تأوي عشرات الأنواع من البكتيريا والفطريات.







ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، يقول الدكتور جيفري كابلان ، عالم الأحياء من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة ، إن هذه الاظافر توفر مساحة كبيرة لـ "الكائنات الحية الدقيقة للاتصاق بها".

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وأضاف أن كل شخص لديه بكتيريا وفطريات على أظافرهم ، والتي يلتقطونها يوميًا من خلال لمس أشياء مثل آلات التذاكر والبطاقات، وغالبًا ما تكون هذه البكتيريا غير ضارة ، ولكن عندما تحدث العدوى ، قد يحدث تورم وألم وسماكة في الظفر.وأوضح وجدت الدراسات أن السبب الشائع للعدوى الجلدية يقع تحت أظافر أطول.قال جيفري "لقد وجدت الدراسات 32 نوعًا من البكتيريا المختلفة و 28 نوعًا من الفطريات المختلفة تحت الأظافر".وأضاف أن الأظافر الاصطناعية والطبيعية والهلامية والأكريليك تشكل جميعها خطر التقاط البكتيريا والفطريات الزائدة.وحذر الدكتور جيفري كابلان من أن "هناك دائمًا بكتيريا تحت الظفر ولا يمكنك التخلص منها".