تحذر من لندن من استمرار حرب أوكرانيا حتى نهاية العام المقبل



حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا



تُنذر الحرب في أوكرانيا بالتوسع، بعدما كشف مسؤول عسكري روسي عن أهداف المرحلة الثانية من عملية بلاده العسكرية، في حين حذّرت بريطانيا من احتمال استمرار الحرب حتى نهاية العام المقبل.



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية، اللواء رستم مينكاييف، قوله، إنه يجب على الجيش الروسي خلال المرحلة الثانية من العملية الخاصة فرض سيطرة كاملة على دونباس.



كما أشار مينكاييف إلى أن أحد أهداف هذه المرحلة هو «السيطرة على جنوب أوكرانيا»، معتبراً ذلك «طريقة أساسية للوصول مباشرة إلى ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه - مولدافيا)، حيث توجد أيضاً حقائق عن اضطهاد السكان الناطقين بالروسية».

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واستدعت مولدوفا أمس السفير الروسي للاحتجاج على تصريح الجنرال الروسي. وطالبت وزارة الخارجية في بيان موسكو باحترام «سيادة أراضي» مولدوفا و«حيادها».من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعاً نظراً للمقاومة الصلبة التي تواجهها القوات الروسية. ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي «المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي».في سياق متصل، أعلن الكرملين، أمس، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور روسيا الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.وعلى صعيد مفاوضات السلام، انتقد بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مواقف أوكرانيا «المتقلبة»، وقلة استعدادها للبحث عن حلول مقبولة للطرفين