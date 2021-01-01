الفلفل الأخضر له تأثير فعال في خسارة الوزن



الفلفل الأخضر الفلفل الأخضر



لقد مررنا جميعًا بالعديد من اتجاهات فقدان الوزن وقد طُلب منا تجربة مجموعات متنوعة من الأطعمة لتقليل الوزن، من الأعشاب إلى التوابل إلى الماء الدافئ ، نستخدم عددًا من هذا وذاك للتخلص من الدهون الزائدة في أجسامنا.



لكن هل تعلم أن الفلفل الأخضر يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن؟ يمكن للمرء أن يفكر في القيام بساعة أو ساعتين إضافيتين في صالة الألعاب الرياضية دون تناول وجبة فلفل أخضر لفقدان الوزن!.



فيما يلي بعض الحقائق حول مدى فعالية الفلفل الأخضر في إنقاص الوزن:

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-القيمة الغذائيةحصة واحدة من الفلفل الأخضر تحتوي على 11? فيتامين أ و 182? فيتامين ج و 3? حديد، هذه غنية بالألياف الغذائية وخالية من الكوليسترول.الفلفل الأخضر المحمّل بالمغذيات مفيد للعينين والجلد والجهاز المناعي، يقال أن الكابسيسين له تأثير محفز للأنف والجيوب الأنفية.أكدت العديد من الدراسات البحثية تأثير الكابسيسين ، وهو مركب نشط رئيسي موجود في الفلفل الحار ، في إنقاص الوزن، "في تجربة مزدوجة التعمية ، عشوائية ، خاضعة للتحكم الوهمي ، أشارت إلى أن علاج الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة باستخدام 6 ملغ / يوم من الكبسولات لمدة 12 أسبوعًا كان مرتبطًا بفقدان الدهون في البطن المقاس بواسطة قياس امتصاص الأشعة السينية مزدوج الطاقة، وكان وزن الجسم انخفض بمقدار 0.9 و 0.5 كجم في مجموعتي الكبسولات والوهمي على التوالي ، علاوة على ذلك ، لم يصاب أي من المرضى بأي أحداث سلبية ، "وجدت دراسة وأضافت أن علاج الكابسيسين تسبب في أكسدة الدهون المستمرة أثناء الحفاظ على الوزن.للكابسيسين دور بارز في الشهية والأنسجة الدهنية البنية ، التي تنظم توليد الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، لقد وجدت الدراسات أن الكابسيسين الغذائي يمكن أن يكون له تأثير مفيد لإدارة الوزن ، عن طريق تقليل تناول الطاقة وتفعيل نشاط الأنسجة الدهنية البنية، وفقًا للتقرير فإن الدهون البنية ، أو الأنسجة الدهنية البنية ، هي نوع مميز من الدهون يتم تنشيطه استجابة لدرجات الحرارة الباردة، دورها الأساسي هو إنتاج الحرارة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ، وتحقق ذلك عن طريق حرق السعرات الحرارية.يقلل الفلفل الأخضر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةوجدت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2020 أن أولئك الذين يستهلكون الفلفل الحار قد يعيشون لفترة أطول وقد يكون لديهم خطر أقل للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع لديهم معدلات وفاة أقل بشكل ملحوظ ، بما في ذلك بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة مع الأشخاص الذين نادرًا ما يفعلون ذلك أو لم يفعلوا ذلك مطلقًا.السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.