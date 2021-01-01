سر غضب الأهلاوية على حسام حسن بعد مباراة الرجاء والمطالبة برحيله



حسام حسن حسام حسن



أثار حسام حسن مهاجم النادي الأهلي جدلًا كبيرًا بين جمهور الأهلي عقب انتهاء مباراة الرجاء المغربي، وصعود الأهلي إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



حسام حسن تواجد في قائمة الفريق ولم يشارك في المباراة على الرغم من سوء أداء الجنوب إفريقي بيرسي تاو وتذبذب مستوى محمد شريف، حيث فضّل بيتسو موسيماني الاحتفاظ به على دكة البدلاء.



وانتهت المباراة بالتعادل بين الأهلي والرجاء المغربي بنتيجة 1 / 1 ليتأهل الأهلي متفوقًا في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2 إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع وفاق سطيف الجزائري.

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صورة غير مفهومةوعلى حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، عبر حسام حسن عن غضبه من عدم المشاركة أساسيًا ونشر صورة لحسابه الشخصي مرتديًا قميص ناديه السابق "سموحة" في تصرف أثار استياء جماهير الأهلي من اللاعب.الجماهير اعتبرت أن حسام حسن اعلن عن رغبته بطريقة ملتوية لعدم البقاء في الفريق والعودة إلى ناديه السابق بسبب عدم المشاركة.غضب وانتقاداتووجهت الجماهير الاهلاوية جم غضبها على اللاعب حسام حسن، وسيل من النتقادات التي وصلت للمطالبة برحيله من النادي.أحد التعليقات وصفت موقف حسام حسن بغير الاحترافي وكتب: "مش طريقة لاعب محترف المفروض يعافر علشان ياخد فرصة .. شوف وليد سليمان مع مارتن يول، وربيعة وياسر ابراهيم مع موسيماني عملوا ايه وصبروا قد ايه علشان ياخدو فرصة".وقال آخر: "حسام انت لاعب كبير وهداف والفرصة كانت ممكن تجيلك .. بس انت كدة زعلتنا وندمنا على التعاطف معاك".وقال ثالث: "مهاجم زيك شرف ليه دكة الاهلي، والمفروض يعافر ويحاول يثبت نفسه .. ومع الاهلي الفرصة كانت هتجيلك .. بس انت كدة اخترت بدري أوي".بينما دعمه تعليق آخر قائلًا: من يحقه يحط الصورة اللي يحبها، وطالما مشالش اسم الأهلي من البايو يبقى مفيش مشكلة".ماذا قدم حسام حسن قبل الأهليتألق اللاعب حسام حسن خلال الموسم قبل الماضي مع نادي سموحة، حيث كان الأفضل في الدوري المصري دون منافس، للدرجة التي دفعت رئيس النادي لطلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب.ويعتبر حسام حسن من ناشئي أكاديمية نادي الزمالك وطلائع الجيش، وانتقل بعد ذلك لنادي سموحة حيث حقق مع الفريق افضل فتراته الكروية.ولعب حسام حسن مع طلائع الجيش 14 مباراة احرز خلالها هدفًا واحدًا، ثم انتقل إلى الداخلية ولعب 25 مباراة سجل خلالها هدفين.انتقل حسام حسن إلى سموحة ولعب مع الفريق الأزرق 67 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، ولفت انتباه كبرى الأندية العربية.انتقال حسام حسن إلى الأهليفي أغسطس 2021 أعلن النادي الأهلي عن أهم صفقاته بانتقال مهاجم سموحة التاريخي إليه ضمن مجموعة صفقات كان ابرزها كريم فؤاد ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو.وجاء حسام حسن إلى الاهلي بعد إعارة من سموحة للنادي الاهلي الليبي، وفقًا لطلب الغدارة الفنية للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.وكتب نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقتها: رسميا.. هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي".وتابع حساب نادي سموحة :" نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك ، شكرا حسام"، ولم يعلن نادي سموحة قيمة صفقة انتقال حسام حسن إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.