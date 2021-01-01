المفتي يجيب .. هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟ l فيديو

كشف شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم الشرع في سؤال ورد إليه من سيدة تقول فيه.. هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟".
وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك ضابط لهذا الأمر، في حال قيام طفل بالرضاعة من سيدة يصبح هذا الطفل فرد من الأسرة وأصبحت والدته في الرضاعة، وزوج السيدة أصبح في الرضاعة وأبناء السيدة أصبحوا إخوته في الرضاعة".
وتابع شوقي علام :" لا يجوز أن يتزوج هذا الطفل الذي رضع من السيدة من أبناء نفس السيدة لأنهم إخوة في الرضاعة ".
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