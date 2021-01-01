معالج Dimensity 8100 Max وشحن سريع 150 وات ون بلس تكشف رسمياً عن هاتف Ace ب



ون بلس ون بلس

أعلنت ون بلس اليوم بشكل رسمي عن هاتف Ace والذي ظهرت عدة تسريبات عنه الفترة السابقة وهو هاتف متوسط المواصفات يأتي بمعالج من ميدياتيك وشحن سريع 150 وات.



هاتف Ace يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج ميدياتيك Dimenisty 8100 Max ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت.



يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة Macro بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل ولأول مرة تعتمد ون بلس على ثقب في الشاشة في المنتصف للكاميرا الأمامية بدلاً من الثقب على الجانب.

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الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 150 وات وتقول ون بلس إنه يُمكنك شحن 50% من بطارية الهاتف في خمس دقائق فقط ويأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ولا يتواجد به زر التحكم في الصوت والمعروفة به هواتف ون بلس. يعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1.سيتوفر الهاتف للبيع في الصين يوم 26 أبريل بسعر يبدأ من 388 دولار وسيتوفر للبيع خارجياً في بعض الدول يوم 28 أبريل باسم آخر وهو OnePlus 10R.