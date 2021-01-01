بتحديث جديد "واتساب" يغازل عشاق مكالمات الفيديو..

أطلق تطبيق التواصل الفوري الواسع الانتشار "واتساب" ميزة جديدة، تسمح بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا.
وفي السابق، كان الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في "واتساب" 8 أشخاص فقط، مما يعني أن الميزة الجديدة ضاعفت الرقم 4 مرات.
وبهذا الارتفاع، يقترب "واتساب" من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل "زووم".
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